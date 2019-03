Ajax lässt Real Madrid keine Chance

Das Team um Ex-Weltmeister Toni Kroos kassierte mit dem 1:4 (0:2) im Rückspiel gegen Ajax Amsterdam seine höchste Europacup-Heimpleite und verpasste nach dem 2:1 im Hinspiel erstmals seit 2010 den Sprung unter die letzten Acht.

Hakim Ziyech (8.), David Neres (18.), Dusan Tadic (62.) und Lasse Schöne (72.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass Reals Traum vom vierten Henkelpokal in Folge jäh zerplatzte. Marco Asensio (70.) erzielte den einzigen Treffer für den spanischen Rekordmeister, der seit der Spielzeit 2010/2011 jedes Jahr mindestens das Halbfinale erreicht hatte. Reals Verteidiger Nacho sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (93.).

Ajax zurück im Viertelfinale

Nach den Rückschlägen in der Liga und dem Pokal-Aus ist nun die Saison für Madrid gelaufen, Real-Trainer Santiago Solari dürfte erheblich unter Druck geraten. Ajax hingegen steht nach einem rotzfrechen Auftritt erstmals seit 2003 wieder im Viertelfinale, das am 15. März ausgelost wird.

Im Estadio Santiago Bernabeu wollte Real nach den jüngsten Clasico-Heimpleiten gegen den FC Barcelona in Pokal und Meisterschaft Wiedergutmachung betreiben. Doch nach einem Lattentreffer von Raphael Varane (4.) leistete sich Kroos in der eigenen Hälfte einen haarsträubenden Ballverlust, und Ziyech machte den Traumstart der Gastgeber perfekt.

Real geht auf dem Zahnfleisch

Ajax-Spieler jubeln

Ohne den gesperrten Kapitän Sergio Ramos präsentierte sich Madrid zwar offensiv bemüht, doch defensiv immens anfällig - und wurde von den mutig aufspielenden Niederländern bestraft. Nach Vorarbeit des starken Tadic vollendete Neres zum 2:0. Während Ajax nach einem spielfreien Wochenende spritzig wirkte, ging Real auf dem Zahnfleisch. Erst musste Lucas Vazquez (29.) verletzt raus, dann konnte Hoffnungsträger Vinicius Jr. (35.) ebenfalls wegen muskulärer Probleme nicht mehr weitermachen. Solari schickte Gareth Bale und Marco Asensio aufs Feld.

Es blieb eine temporeiche Begegnung. Real rannte an, Bale (42.) scheiterte am Pfosten. Auch nach dem Seitenwechsel wogte die Partie hin und her, doch die Gäste spielten effektiver. In der Schlussphase rückte der deutsche Schiedsrichter Felix Brych in den Mittelpunkt, weil der Ball vor dem 0:3 vermeintlich die Seitenauslinie überquert hatte. Nach minutenlanger Rücksprache mit Video-Assistent Bastian Dankert ließ der Unparteiische den Treffer aber zählen.

