Schaulustige beobachten den Start eines Tornado-Kampfjets am Zaun des Fliegerhorsts Schleswig. An den Flughäfen in Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg und Köln/Bonn hatte die Luftwaffenübung bisher keine Folgen für Passagiere. Die Luftverkehrsbranche geht allerdings von einer Zunahme der Beeinträchtigungen in den nächsten Tagen aus.