Afrimaxx: Neues DW-Format präsentiert Lifestyle made in Africa

Afrimaxx startet ab 5. August als 26-minütiges Format im englischen DW-Fernsehprogramm und in Kurzformaten in den Social-Media-Kanälen von The 77 Percent und der Sprachredaktionen Französisch, Portugiesisch, Haussa, Kisuaheli und Amharisch. In derselben Woche nimmt auch der DW-Partner und Ko-Produzent Arena Broadcast in Südafrika Afrimaxx in das TV-Programm von The Home Channel auf.

Das von der südafrikanischen Moderatorin und Schauspielerin Ayanda Thabethe präsentierte Magazin hebt Innovation und Inspiration aus der populären Kultur in unterschiedlichen Ländern des Kontinents hervor. Es stellt aufstrebende Kunst- und Kulturschaffende aus den Branchen Design, Musik, Architektur oder Gastronomie vor.

Die südafrikanische Moderatorin und Schauspielerin Ayanda Thabethe.

Vernon Matzopoulos, Head of Arena Broadcast: "Für uns ist Afrimaxx ein bahnbrechender Moment, ein starkes Gegenmittel zu den üblichen Erzählungen über Krieg, Putsche und Hungersnöte. Es ist ein Schaufenster für den erstaunlichen Reichtum der afrikanischen Kreativität in den Bereichen Design, Dekoration, Mode, Kunst, Musik und Food. Und ein Fest für die jungen Menschen in Afrika, die beginnen, ihren rechtmäßigen Platz auf der Weltbühne einzunehmen."

Kollaboratives DW-Projekt

Realisiert wird Afrimaxx gemeinsam von DW und Arena Broadcast in Johannesburg. Für die Produktion nutzt das südafrikanische Medienunternehmen sein bestehendes Netzwerk von Reporter*innen in verschiedenen Ländern südlich der Sahara. Auch die DW produziert eigene Beiträge.

Der DW-Partner Arena Broadcast strahlt Afrimaxx im Programm seines Senders The Home Channel aus.

Gerda Meuer, Managing Director Programming der DW: "Mit Afrimaxx richten wir unseren Blick sehr klar auf eine junge Zielgruppe, die wir mit ihren Themen abholen wollen. Dabei entsteht ein anderer Blick auf Afrika: ein Kontinent, in dem es auch um Lifestyle geht, um Trends, um Mode und Modernität. Das exklusive und intensive Format Afrimaxx wird uns alle begeistern."

Afrimaxx ist das afrikanische Pendant zu Euromaxx. Das erfolgreiche DW-Format gewährt dem Publikum seit seinem Sendestart im Jahr 2003 Einblicke in die europäische Kultur und Lebensart.