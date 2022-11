"Exilées" (Algerien 2019)

Im Programm laufen nicht ausschließlich Dokumentarfilme. In der Sparte "Afrikamera Shorts" findet sich mit "Exilées" von Ager Oueslati ein Kurzfilm über Migration. Wieder ist die Migrierende eine Frau. Sie strandet in der Wüstenstadt Agadez im Niger und fühlt sich, darauf spielt der Titel an, wie eine "Exilierte" - eine Ausgestoßene. Oueslati arbeitet derzeit an ihrem ersten Langfilm.