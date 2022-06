Akinbode Akinbiyi

Der in Oxford geborene Akinbode Akinbiyi hat nigerianische Wurzeln und lebt mittlerweile in seiner Wahlheimat Berlin. Er ist einer der bekanntesten afrikanischen Fotografen und spricht von sich selbst als "Wanderer zwischen den Kulturen und Welten". Seit Jahren fängt er mit seiner Kamera das wuselige Leben in afrikanische Metropolen ein - genauso wie das in der deutschen Hauptstadt.