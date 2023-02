Afrika - Geschäfte mit Menschenleben

Helfen sie den Menschen oder agieren sie ähnlich wie die Sklavenhändler des 16. Jahrhunderts?

Der Sklavenhandel im 16. Jahrhundert zerstörte westafrikanische Gesellschaften nachhaltig. Damals wurden einige wenige Menschen durch ihn reich. Auch heute gibt es Profiteure, sie verdienen an der Not ihrer Landsleute. Abdourahmane ist mauretanischer Schleuser. Seine nächsten Kunden: eine Gruppe Jugendlicher, für die er eine Flucht über den Atlantik Richtung Europa organisiert.

Das Boot soll von seinem Namensvetter Abdourahmane, einem erfahrenen Kapitän, gesteuert werden. Er ist sich darüber im Klaren, dass er bei der Reise in einem kleinen Boot sein Leben in Gefahr bringt.



Der Film zieht Parallelen zwischen dem einstigen Sklavenhandel, der unfreiwilligen Verschleppung Tausender in Ketten gefesselt, und dem Geschäft mit der Migration heute. Auch, wenn es jetzt verzweifelte Menschen sind, die freiwillig und hoffnungsvoll in ein Boot steigen. Woher kommt der starke Wille, die Heimat hinter sich lassen zu wollen? Obwohl viele Wissen, dass sie im Norden allzu oft als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden?

Trotz aller Warnungen, dass geflüchtete Menschen in Europa nicht mit offenen Armen empfangen werden, ziehen sie los. Sie riskieren, von den Behörden aufgegriffen zu werden. Sie geben ein Vermögen aus und setzen sogar ihr Leben aufs Spiel, um auf irregulärem Weg über den Atlantik und das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.



