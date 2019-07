Afrika Cup: Titelverteidiger Kamerun scheitert im Achtelfinale

Nigeria steht im Viertelfinale des Afrika Cups: Die Mannschaft mit ihrem deutschen Trainer Gernot Rohr setzte sich in der Partie gegen Kamerun mit 3:2 (1:2) durch. Die auch "Super Eagles" genannten Spieler gingen am Ende einer wechselhaften und sehenswerten Partie in Alexandria als Sieger vom Feld. Dabei hatten die Titelverteidiger aus Kamerun zur Halbzeit fast wie die Sieger ausgesehen. Aber eben nur fast.

Die Partie gedreht

Nachdem Nigeria durch ein frühes Tor von Odion Ighalo (19. Minute) in Führung gegangen war, wurden das von Clarence Seedorf betreute Team aus Kamerun rund um den sonst bei Paris Saint-Germain auflaufenden Mannschaftskapitän Eric Maxim Choupo-Moting immer stärker. Und gegen Ende der ersten Hälfte machten dann Stéphane Bahoken (41.) und Clinton N'Jie (44.) aus der Überlegenheit auch eine 2:1-Führung.

Pierre Kunde Malong im Trikot von Kamerun ahnt vielleicht, dass die Sache schiefgehen könnte

Doch nach der Halbzeitpause drehten die Nigerianer die Partie. Ein weiteres Mal Ighalo (63.) und schließlich Alex Iwobi (66.) brachten Nigeria den Sieg. Und Kamerun konnte sich bei Torhüter Onana bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

ml/sn (dpa, dazn)