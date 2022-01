Afrika-Cup: Sierra Leone genießt den Moment

Afrika-Cup 2022: Die einheimischen Trainer

Norman Mapeza - Simbabwe

Der ehemalige Mittelfeldspieler, der auch für Galatasaray Istanbul spielte, betreut die "Warriors" nun schon zum vierten Mal in seiner Karriere - vorerst als Interimstrainer. In Kamerun wird Mapeza versuchen, das Ansehen des simbabwischen Fußballs zu verbessern. Die Mannschaft nimmt insgesamt zum fünften Mal und zum dritten Mal in Folge am Afrika-Cup teil.