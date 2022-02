Afrika-Cup: Senegal steht im Finale

Der Afrika-Cup 2022 - Ein Fest der Fans

Gruppensieger Mali

Der Africa Cup of Nations (AFCON) ist das wichtigste Nationen-Turnier des Kontinents und wird im Rhythmus von zwei Jahren ausgetragen. Gastgeber in diesem Jahr ist Kamerun. Seit 9. Januar und bis 6. Februar 2022 wird das Turnier in unterschiedlichen Städten des Landes ausgespielt. Mali sichert sich den Gruppensieg in Gruppe F vor Gambia. Tobende Fans feiern ihr Team im Stade Omnisport de Douala.