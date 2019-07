Afrika Cup: Elfenbeinküste ringt Mali nieder

Eine banale Szene entscheidet dieses Spiel: Ein Freistoß von Torhüter Sylvain Gbohouo tief aus der eigenen Hälfte hebelt die gesamte Abwehrreihe von Mali aus. Der Ivorer Wilfried Zaha steht plötzlich ungedeckt im Strafraum, kann den Ball annehmen und zieht ab - das 1:0 für die Elfenbeinküste (76.). Ein Spielzug - wenn man ihn denn so nennen will, - der nur ein paar Sekunden dauert, rettet die bis dahin alles andere als souveräne Elfenbeinküste, die damit im Viertelfinale des Afrika Cups steht. Dort braucht die Elf allerdings eine deutliche Leistungssteigerung, denn Gegner Algerien ist ein größeres Kaliber.

Die Auswahl um den Mainzer Jean-Philippe Gbamin setzte sich in Sues am Ende zwar nicht unverdient, aber mehr als mühsam gegen Mali mit 1:0 (0:0) durch. Insbesondere in der Schlussphase wirkte die Mannschaft von der Elfenbeinküste abgeklärter und ließ sich auch von einigen Rangeleien nicht aus dem Konzept bringen.

Mali kann sich für starke Anfangsleistung nicht belohnen

Engagiert, aber wirkungslos: Mali scheidet aus dem Turnier aus

Mali belohnte sich nicht für eine starke erste Halbzeit, in der die Westafrikaner zu mehreren Chancen kamen. Doch zur Pause stand es torlos. In der zweiten Halbzeit ließ der Druck Malis nach. Am Ende ließen die Spieler in Gelb Nerven erkennen und unterlagen der clevereren Kontrahenten von der Elfenbeinküste. Moussag Marega aus Mali wurde zum Spieler des Spiels ausgezeichnet. Im zweiten Spiel des Abends trifft Ghana auf Tunesien (21:00 Uhr MESZ). Es ist das letzte Achtelfinalspiel ehe es am Mittwoch ins Viertelfinale geht.