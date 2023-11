Giftgrüner Fahrradhelm, dazu Anzug und Krawatte, mal auch eine Tunika - so ist Andy Costa aus der Elfenbeinküste per Rad in Sachen Umwelt unterwegs, auch öfter im Promi-Gespräch wie hier mit Präsident Emmanuel Macron bei der Klimakonferenz 2022 in Ägypten. Das Marketing des selbst ernannten Botschafters fürs Radfahren in Afrika hat Erfolg: In Abidjan sollen die ersten Radwege entstehen.