African Styles

Lange Zeit waren Designerinnen und Designer aus Afrika oder mit afrikanischen Wurzeln auf den Laufstegen der westlichen Modewelt kaum präsent. Das hat sich radikal geändert. Ob Street Style oder Haute Couture: Ihre teils avantgardistischen Entwürfe kombinieren sie mit alten, traditionellen Textiltechniken und Mustern. In Lagos stellt Adebayo Oke-Lawal mit seinem Label Orange Culture Geschlechterrollen in Frage, die senegalesische Designerin Selly Raby Kane löst die Grenzen zwischen Mode und Kunst auf und in Kapstadt setzt Lukhanyo Mdingi mit seiner Marke auf soziale Verantwortung. Die Designerinnen und Designer wollen lokale, wirtschaftlich nachhaltige Strukturen schaffen. Es geht um Arbeitsplätze und um Ausbildung. In Dakar hat die Modemacherin Sophie Nzinga die erste Schule für Modedesign in Westafrika eröffnet. Denn bislang sind die meisten Kreativen Autodidakten. Afrikas Modedesign-Avantgarde ist vielfältig und auf Erfolgskurs. In den Metropolen des Kontinents und in den klassischen Modehochburgen wie Paris, London, New York setzen sie Akzente und zeigen ihre Arbeiten bei den wichtigsten Fashion-Weeks. Acht Designerinnen und Designer geben Einblick in ihre Kreationen von morgen.