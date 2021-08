Afghanistan: Wohl kein neues Flüchtlingsdrama

Nichts wie raus hier! Bilder der puren Verzweiflung vom Flughafen in Kabul kursieren am Montag in den sozialen Medien: Hunderte Männer laufen neben einem rollenden Flugzeug der US-Air Force her. Einige versuchen dann sogar, sich am Fahrwerk festzuklammern - und stürzen, so zeigen es Bilder, nach dem Start der Maschine in den Tod.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Taliban stehen Wache Taliban-Kämpfer stehen am Montag vor dem internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul. Nachdem die Islamisten die Hauptstadt eingenommen hatten, überrannten tausende Menschen den Flughafen in der Hoffnung, das Land verlassen zu können.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Ein Blick von oben Dieses Satellitenfoto von Planet Labs Inc. zeigt die Menschenmassen am Montag auf dem Rollfeld des internationalen Flughafens in Kabul.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul US-Soldaten sichern den Flughafen von innen Schätzungsweise 3500 US-Soldaten wurden am Kabuler Flughafen eingesetzt, um die Evakuierungsmaßnahmen zu sichern. Beim Versuch, die Menschenmenge zurückzuhalten, feuerten US-Soldaten wiederholt Warnschüsse ab. Zwei Afghanen wurden erschossen, sie sollen bewaffnet gewesen sein.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Französisches Militär beginnt mit Evakuierung Französische und afghanische Staatsangehörige stellen sich am Dienstag auf dem Flughafen Kabul an, um ein französisches Militärtransportflugzeug zu besteigen. Zuvor hatte bereits ein erster Evakuierungsflug der französischen Armee das Land verlassen.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Chaotische Szenen auf der Startbahn Hunderte Menschen rennen neben einem C-17-Transportflugzeug der US-Luftwaffe her, das am Montag auf dem internationalen Flughafen in Kabul zum Start ansetzt.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Taten der Verzweiflung Einige von ihnen erklimmen noch während des Starts das Transportflugzeug. Bei dem Versuch, sich an dem abhebenden Flugzeug festzuklammern, sterben mehrere Menschen.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Dichtgedrängt in Sicherheit Dieses Transportflugzeug vom Typ C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe kann eigentlich nur 150 Personen transportieren. Doch im Chaos auf dem Flughafen drängten sich rund 640 Afghanen in die Maschine. Die Crew hob dennoch ab und flog die Menschen am 15. August nach Katar.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Taliban kontrollieren Eingang zum Flughafen Nachdem der Flughafen wegen des Chaos zeitweilig schließen musste, hat sich die Lage inzwischen wieder beruhigt - allerdings offenbar auch deshalb, weil die Taliban die Zugänge kontrollieren und nur Ausländer auf das Gelände lassen.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul Die Evakuierungen laufen weiter Ein A400-M-Transportflugzeug der Bundeswehr beim Start. Nach anfänglichen Problemen konnte die Bundeswehr am Dienstag ihre Luftbrücke zur Rettung von Deutschen und Afghanen starten.



"Was wir hier sehen, ist die Verzweiflung von denen, die Angst vor den Taliban haben - oft mit guter Begründung - und die keinen Weg herausfinden", sagt Migrationsexperte Gerald Knaus im Interview mit der DW.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt: "Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung insbesondere für die Menschen in Afghanistan." Sie gibt zu, die Lage lange falsch eingeschätzt zu haben.

Merkel macht deutlich, dass die Bundesregierung nicht plane, eine größere Zahl von Flüchtlingen in Deutschland aufzunehmen. "Unser Hauptziel ist, denen, die uns direkt geholfen haben, eine Perspektive zu bieten", stellt sie klar. Sie möchte, dass im Rahmen des Evakuierungseinsatzes der Luftwaffe rund 10.000 Helfer und ihre Angehörigen aus Afghanistan herausgeholt werden.

Andere Flüchtende müssten schauen, dass sie in der Region "eine sichere Bleibe finden". Dafür werde Deutschland rasch den Nachbarstaaten von Afghanistan Unterstützung anbieten, die Flüchtende aufnehmen.

Migrationsexperte: Kein Exodus aus Afghanistan

Doch dass sich nun massenhaft Menschen aus Afghanistan auf den Weg machen werden, bezweifelt Migrationsforscher Knaus. Die Stadt Kabul stehe bereits vollkommen unter der Herrschaft der Taliban, die überall Kontrollposten errichtet hätten. Auch kontrollierten sie alle Außengrenzen des Landes: "Die Vorstellung, dass jetzt spontan eine sehr große Zahl von Afghanen in die Nachbarländer geht, entbehrt der praktischen Grundlage. Das ist ja derzeit gar nicht möglich."

Die Grenzen sind dicht. Nachbarländer haben schon erklärt, dass afghanische Flüchtlinge bei ihnen nicht willkommen sind

Millionen Afghanen schon jetzt auf der Flucht

Das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, registrierte Ende 2020 rund 2,6 Millionen afghanische Flüchtlinge - allein 1,4 Millionen davon lebten im benachbarten Pakistan. Andere Experten - und auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet - halten eher eine Zahl von drei Millionen für realistisch. Hinzu kommen, so die UN, noch einmal ebenso viele Binnenflüchtlinge. Wie viele der rund 38 Millionen Afghanen sich in der nahen Zukunft auf den Weg machen könnten? Vollkommen unklar, sagt Migrationsexperte Knaus.

Migrationsexperte Gerald Knaus gilt als Vater des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens

Doch schon wird aus dem deutschen Innenministerium die erste konkrete Zahl möglicher Flüchtlinge genannt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) rechnet mit 300.000 bis zu fünf Millionen Afghanen, die flüchten könnten.

"Diese Zahlen sind völlig willkürlich gewählt. Er hat aus meiner Sicht keinerlei Grundlagen, um eine solche Zahl zu nennen", empört sich gegenüber der DW Bijan Djir-Sarai. Der FDP-Bundestagsabgeordnete ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Was Seehofer da mache, "das verunsichert ja nur die Bevölkerung", ergänzt Djir-Sarai.

Wahlkampfthema Flüchtlingsfrage

Und ganz schnell ist da wieder die Frage: Könnte sich das Flüchtlingsdrama von 2015/16 wiederholen? Und: Wird es erneut zum Wahlkampfthema? Damals kamen mehr als eine Million Menschen nach Deutschland; viele von ihnen Syrer. Das Thema dominierte und polarisierte lange Zeit die politischen Debatten in Deutschland.

Oktober 2015: Flüchtende an der deutsch-österreichischen Grenze. So etwas wird sich nicht wiederholen, glauben Experten

"Die Flüchtlingsfrage ist praktisch schon ein Wahlkampfthema", sagt Politikwissenschaftler Klaus Stüwe von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Interview mit der DW. "Wenn die Flüchtlingszahlen steigen, wovon wohl auszugehen ist, dann wird sich die Situation ändern. Die politische Polarisierung wird zunehmen." Noch sei man sich nahezu parteiübergreifend einig, dass nun schnell afghanischen Ortskräften, die die Bundeswehr und deutsche Hilfsorganisationen unterstützt haben, geholfen werden müsse. Aber da ende auch schon die Gemeinsamkeit, glaubt Stüwe.

Laschet spricht vom "Fehler" von 2015

"Wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen", heißt es von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und anderen Unionspolitikern in diesen Tagen immer wieder. Sie distanzieren sich damit indirekt von Kanzlerin Angela Merkel, die damals die deutschen Grenzen offen gehalten hatte.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will sich nicht auf eine Zahl festlegen, wie viele Menschen in Deutschland aufgenommen werden könnten. Man dürfe die Nachbarländer aber nicht in Stich lassen.

Die Grünen zeigen sich offener für eine Aufnahme. Man dürfe nicht warten, bis eine Einigung aller 27 EU-Länder komme, sondern müsse mit den Ländern zusammenarbeiten, die ebenfalls bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, sagte die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock.

Die Flüchtlingsfrage - wer profitiert, wer verliert?

"Die AfD hat jetzt endlich ein Thema, mit dem sie aus ihrem momentanen Umfragetief herauskommen kann", glaubt Stüwe. Die rechtsgerichtete Partei fordere schon jetzt ein "Aussetzen des Asylrechts und eine Verstärkung des Grenzschutzes".

"Das wird insbesondere die Unionsparteien in Bedrängnis bringen und könnte dazu führen, dass CDU und CSU rechtskonservative Wählerinnen und Wähler an die AfD verlieren", sagt Stüwe. Aber auch die SPD müsse sich Gedanken machen. Es könne zur Abwanderung aus dem konservativen Arbeitermilieu der SPD kommen, "wenn die Parteilinke ähnlich wie die Grünen eine großzügigere Aufnahme von Flüchtlingen fordert".

Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" hat ergeben, dass eine große Mehrheit der Deutschen Angst vor einer ähnlichen Situation wie 2015/16 hat. Knapp zwei Drittel (62,9%) befürchtet, dass aus Afghanistan viele Flüchtlinge ins Land kommen könnten.

2021 ist nicht 2015

Dennoch: Politikwissenschaftler Stüwe, Migrationsexperte Knaus und der FDP-Außenexperte Djir-Sarai sind sich einig: Der Vergleich mit 2015 sei falsch: "Es ist irreführend, von 2015 zu reden. 2015 wird sich nicht wiederholen", meint Gerald Knaus. "Die Türken haben für Syrer damals kein Visum verlangt. Jeder konnte fliehen, und dann war man in der EU."

Bijan Djir Sarai sagt: "Die Situation ist eine andere als 2015. Man hat mittlerweile auch andere Erfahrungswerte."

Und Klaus Stüwe ergänzt: "Deutschland ist heute viel besser vorbereitet: Bund, Länder und Gemeinden haben eine Infrastruktur zur Registrierung und Aufnahme von Flüchtlingen, die es 2015 noch nicht gab. Einen Kontrollverlust des Staates werden wir sicher nicht mehr erleben."