Afghanistan: Tödlichstes Erdbeben seit 20 Jahren

Pakistan will helfen

Ein Krankenwagen am Haus einer Familie in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion. Auch in weiten Teilen des Nachbarlandes Pakistan waren die Erschütterungen des Erdbebens spürbar, es gab jedoch keine unmittelbaren Berichte über Schäden oder Todesopfer. Pakistans Premier Shehbaz Sharif drückte im Internet seine Betroffenheit aus und stellte Hilfe für die Menschen in Afghanistan in Aussicht.