Afghanistan: Land der vielen Wahrheiten

Unsere Reporter sind ins Land gereist, um herauszufinden, wie das Leben unter der Herrschaft der Islamisten aussieht.

Dr. Roshanak war früher Abgeordnete und hat sich stets für herzliche Beziehungen zu den Taliban eingesetzt. Als der von den USA geführte Krieg in Afghanistan ihr Dorf erreichte, verließ sie die Politik. Jetzt hat sie ein Angebot angenommen, für die Provinzregierung der Taliban zu arbeiten.

In der Hauptstadt Kabul treffen unsere Reporter auf Aisha, die früher für die UNO gearbeitet hat und von einer Karriere als politische Reporterin geträumt hat. Sie verlor ihren Job und musste die Universität verlassen. Aisha fühlt sich wie eine Gefangene –zu Hause eingesperrt.





