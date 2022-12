Afghanistan: eine neue Hand für Abdul

Mehrere Monate wird Abdul dort verbringen - gemeinsam mit anderen Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten, für die es in der eigenen Heimat keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Seitdem in Afghanistan die Taliban an der Macht sind, hat sich die Lage verschärft: Qualifizierte Ärzte haben das Land verlassen, viele Hilfsorganisationen ebenso. Können deutsche Ärzte Abdul helfen? Eine Reportage von Melina Grundmann.