Afghanische Sportlerinnen erfolgreich nach Australien evakuiert

Nicht lange nach der gewaltsamen Machtübernahme durch die Taliban begann die Sorge um die afghanischen Sportlerinnen zu wachsen. Am Montag nun gelang der erste Schritt zu ihrer Sicherheit. Die FIFPro, der Weltverband der Profifußballerinnen, der sich ebenfalls stark für die Ausreise afghanischer Sportlerinnen eingesetzt hatte, bestätigte die Evakuierung einer Gruppe nach Australien, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen.

"Wir sind der australischen Regierung dankbar, dass sie eine große Zahl von Fußballerinnen und Sportlerinnen aus Afghanistan evakuiert hat", erklärte die FIFPro in einer Erklärung. "Diese jungen Frauen waren sowohl als Sportlerinnen als auch als Aktivistinnen in einer gefährlichen Lage, und im Namen ihrer Altersgenossen auf der ganzen Welt danken wir der internationalen Gemeinschaft, dass sie ihnen zu Hilfe gekommen ist."

Allgemeine Erleichterung

Khalida Popal, die ehemalige Kapitänin der afghanischen Frauenfußballmannschaft, die heute in Dänemark lebt, begrüßte die Evakuierung als einen wichtigen Schritt. "Die Fußballerinnen haben sich in einem Moment der Krise mutig und stark gezeigt, und wir hoffen, dass sie außerhalb Afghanistans ein besseres Leben haben werden", sagte sie.

Die DW blieb mit dem Mitglied der Frauenfußballnationalmannschaft in Kontakt, das sich kurz nach der Machtübernahme durch die Taliban anonym in seinem Keller zu Wort gemeldet hatte. Die junge Frau bestätigte, dass sie und ihre Familienangehörigen zu denjenigen gehören, die aus dem Land gebracht worden sind. "Ich will mein Leben nicht für diese inakzeptable Regierung verlieren", sagte sie der DW. "Ich will leben und ich will zurückkommen, um etwas für mein Land, mein Volk und meine Frauen zu tun". Jetzt wird sie die Chance dazu haben. "Dieses Land braucht seine jungen Leute und vor allem braucht es die Frauen, die gebildet sind und etwas für ihr Land tun wollen“, betonte aus voller Überzeugung.

Tatkräftige Hilfe

Die Evakuierung war das Ergebnis der Bemühungen prominenter Sportler, darunter auch Popal. Schwimmerin Nikki Dryden, die bei zwei Olympischen Spielen für Kanada an den Start ging, arbeitete mit einem australischen Anwalt zusammen, um die Visaanträge für die Athletinnen und Athleten, darunter zwei afghanische Paralympioniken, auszufüllen.

Nach Berichten des australischen Fernsehsenders ABC sicherten sich die Flüchtlingsanwälte auch die Hilfe des ehemaligen australischen Fußballkapitäns Craig Foster, der bei australischen Regierungsbeamten Lobbyarbeit leistete.

Die FIFPro dankte unter anderem Foster und Dryden für ihre Bemühungen und forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Spielern die Hilfe zukommen zu lassen, die sie in ihrem neuen Leben benötigen. "Es gibt noch viele gefährdete Sportler in Afghanistan, und es sollte alles getan werden, um sie zu unterstützen", fügte die Organisation hinzu.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert von Calle Kops.

jt (AP, Reuters)