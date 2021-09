Wie eine Frau Afghanistan verändern wollte

Vor drei Jahrzehnten musste sie Afghanistan verlassen - damals geriet das Land nach dem Zerfall der Sowjetunion in einen Bürgerkrieg. Mozhdah Jamalzadah flüchtete mit ihrer Familie zunächst nach Pakistan, dann nach Kanada.

Nachdem sie jahrelang die Berichterstattung über ihr Geburtsland verfolgt hatte, entschied Jamalzadah zunächst, Journalistin zu werden. Diesen Traum gab sie jedoch auf, als sie bemerkte, dass eine Laufbahn als Musikerin ihr erlauben würde, ihre politischen Botschaften noch schneller und effektiver zu verbreiten. Heute lebt die Sängerin in Vancouver, an der Westküste des Landes. Mit der DW spricht sie über ihren Aufstieg zum afghanischen Popstar, ihre Karriere als Fernsehmoderatorin in Afghanistan und wie ihr die Rückeroberung Kabuls durch die Taliban das Herz gebrochen hat.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Nichts wie raus Sie gehörten zu den letzten ausländischen Truppen, die noch am Flughafen in Kabul waren. Soldaten der 82nd Airborne Division steigen in der Nacht zum 31. August in eine wartende Transportmaschine des US-Militärs - Schlusspunkt einer fast 20 Jahre dauernden Mission, des längsten militärischen Auslandseinsatzes in der Geschichte der USA.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Taliban am Terminal Am Tag darauf filmen Journalisten eine Gruppe von Talibankämpfern am Abflugterminal des Flughafens - oder an dem, was davon übrig geblieben ist. Der Flughafen von Kabul war zum Schluss das einzige Tor Afghanistans zur Welt. Zehntausende Flüchtlinge konnten darüber in den letzten Wochen das Land noch verlassen. Viel mehr Afghanen jedoch bleiben zurück - und blicken nun in eine ungewisse Zukunft.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Kampfunfähig In einem Hangar des Flughafens in Kabul, stehen die Reste eines flugunfähig gemachten A-29-Kampfflugzeuges der afghanischen Luftwaffe. Rund 180.000 Mann gehörten zur Afghanischen Nationalarmee (ANA), die mit Milliarden an Geld und zahllosen Militärberatern aufgebaut und ausgebildet worden war. Doch mit dem Rückzug der internationalen Streitkräfte hat auch die ANA faktisch aufgehört zu existieren.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Taliban am Steuer Mitglieder der Taliban sitzen im Cockpit eines afghanischen Kampfflugzeugs. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber wurden nach dem Abzug der US-Truppen zurückgelassen. Angeblich sollen sie nicht mehr funktionstüchtig sein. Zurück bleiben nicht nur Verwüstung und Schrott, sondern auch die Angst der Bevölkerung vor der Zukunft unter der erneuten Herrschaft der Hardliner.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Mission in Scherben Nicht nur die Front des zurückgelassenen Helikopters der Afghan Air Force ist schwer zu durchschauen, auch die Zukunft des Landes ist bislang noch völlig unklar. Die militant-islamistischen Taliban lassen mit ihrer Regierungsbildung weiter auf sich warten. Wie ausgeprägt der Fundamentalismus ihrer Herrschaft sein wird, ist eine der drängendsten Fragen für die kommenden Wochen und Monate.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Achtung, Patrouille! Solche Bilder sind nun in Kabul allgegenwärtig. Auf einem von den US-Streitkräften nach Abzug ihrer Truppen zurückgelassenen Humvee-Fahrzeug durchqueren bewaffnete Talibankämpfer die Straßen und kontrollieren die Bezirke. Trotz des betont moderaten Auftretens der Taliban seit ihrer Machtübernahme vor gut zwei Wochen fürchten sich viele Afghanen vor der Zukunft und vor Racheakten.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Die Zukunft der Kinder Ein Händler läuft mit bunten Ballons durch die Straßen von Kabul. Die Zukunft der Kinder unter den Taliban ist ungewiss. Mehr als acht Millionen Kinder in Afghanistan sind nach Angaben des internationalen Kinderhilfswerks World Vision dringend auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen. Sie seien "in höchstem Maße gefährdet", teilte die Organisation mit.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Die Rolle der Frauen Nachdem es unter dem Schutz der alliierten westlichen Streitkräfte gelungen war, die Rechte und die Freiheiten der Frauen in der afghanischen Bevölkerung zu stärken, sieht man sie auf den Straßen jetzt wieder öfter in die Burka gehüllt. Unklar ist, welche Errungenschaften die Neuauflage des Taliban-Regimes überleben werden - ganz besonders gilt dies für die Frauenrechte.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Arbeitsalltag Zumindest in einigen Bereichen scheint alles noch seinen gewohnten Gang zu nehmen. Wie hier im Wazir Akbar Khan Hospital, kümmern sich viele weibliche Fachkräfte um die zu versorgenden Patienten. Viele Menschen trauen den moderaten Klängen der radikal-islamistischen Taliban nicht, die sich bereits in einer Pressekonferenz zu den Rechten der Frauen noch recht undeutlich geäußert hatten.

Kabul: Nach dem Abzug der US-Truppen Sorge vor Inflation und Armut Vor den Banken bilden sich lange Schlangen. Die Menschen befürchten nun auch eine Abwertung ihrer Währung. Afghanistan zählt ohnehin zu den ärmsten Ländern der Welt. UN-Generalsekretär Guterres warnte bereits vor einer humanitären Katastrophe im Land. Fast die Hälfte der Bevölkerung sei auf Hilfen angewiesen. Jeder dritte Afghane wisse bereits jetzt nicht, woher seine nächste Mahlzeit kommen wird. Autorin/Autor: Claudia Dehn



DW: Warum haben Sie begonnen, Musik über die politische Lage von Frauen zu machen?

Mozdah Jamalzadah: Ich fing mit dem Musikmachen an, weil ich meine Stimme erheben wollte, um die Menschen in Afghanistan darauf hinzuweisen, dass Frauen ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind - schon immer waren. Nur so konnte Afghanistan gedeihen. Als die Taliban an der Macht waren, begannen Männer, ihre Frauen und Familien einzuschränken. Mein erstes Musikvideo [zum Lied "Sher bacha"] war sehr provokativ: Ich habe getanzt und trug ein ärmelloses Oberteil. Außerdem trug ich einen Schlips und Zylinder. Mein Vater schrieb den nächsten Song, "Dukhtare Afghan" (deutsch: Tochter Afghanistans), der an afghanische Mädchen und Frauen gerichtet war. Sein Liedtext war wunderschön - es war das erste afghanische Protestlied für Frauen in der Geschichte. Eine Zeile lautete: "don't break my wings, don't break my honor. I'm a proud Afghan girl" (deutsch: "Brich mir nicht die Flügel, brich nicht meine Ehre. Ich bin ein stolzes afghanisches Mädchen").

Ihr Vater scheint ein sehr fortschrittlicher Mann zu sein. Ist das so?

Er ist ein Feminist und hat großen Einfluss auf mich ausgeübt. Vielleicht ist das erblich, vielleicht liegt es mir im Blut. Aber ich weiß, dass ich Feministin bin, weil ich mit ihm als Vater aufgewachsen bin, weil er solche Dinge sagt wie, wir sind im 21. Jahrhundert, Frauenrechte sollten kein Thema mehr sein. Es ist so traurig zu sehen, dass die Welt sich so sehr zurückgedreht hat, er ist erschrocken darüber, er versteht das alles nicht.

Wie war es, als Sie nach Afghanistan zurückgekehrt sind?

Ich kehrte Ende des Jahres 2009 nach Kabul zurück, da war es dort gerade sehr gut. Der erste Song machte mich schon ein klein wenig bekannt. Beim zweiten Song war ich von den Reaktionen allerdings komplett überrascht: Es war ein politisches Lied, und ich war schockiert und überrascht davon, dass so viele Afghanen und Afghaninnen ihn so sehr liebten und mich so sehr unterstützten.

Daraufhin bekam ich ein Angebot, im Fernsehen aufzutreten. Es handelte sich um einen neuen Fernsehsender, der gerade erst in Kabul gegründet worden war. Die riefen mich an und baten mich, als Moderatorin für sie zu arbeiten.

Wir fingen in unserer Sendung mit dem Thema Kindesmissbrauch an, erklärten, was passieren würde, wenn man mit seinen Kindern spricht statt sie zu schlagen … 90 Prozent aller Kinder in Afghanistan werden Opfer von Gewalt oder Missbrauch, das ist so traurig.

Wie wurde die Sendung angenommen?

Sie wurde sehr beliebt, praktisch über Nacht. Wir boten eine gute Mischung, es war geradezu magisch. Stück für Stück wendete ich mich dem Thema häusliche Gewalt zu. Manchmal führte das zu Anspannungen. Aber es gab Menschen im Publikum, die standen auf und sprachen direkt in die Kamera. Eine Frau stand auf und sagte: "Seht mich an. Ich bin verheiratet worden, als ich zwölf oder 13 Jahre alt war. Ich habe zehn Kinder. Schaut mich heute an. Ich bin noch jung, aber ich sehe viel älter aus."

Vor jeder Sendung standen 250 Menschen an, um zuzusehen. Wir hatten kaum genug Platz, um sie alle unterzubringen.

Video ansehen 00:44 Biden verteidigt Afghanistan-Abzug

Ihnen wurden aber auch viele Drohungen geschickt.

Oh ja, wir bekamen regelmäßig Drohschriften. Am Anfang hatte ich noch Angst, weil man uns ständig anrief und damit drohte, den TV-Sender in die Luft zu sprengen. Es wurde besonders schlimm, als ich anfing, über häusliche Gewalt und andere Tabuthemen zu sprechen. Manche Leute sagten mir, ich müsse da ein bisschen vorsichtiger sein, mich ein bisschen beunruhigen. "Du gehst zu weit", sagten sie, "du forderst das Schicksal heraus."

Hatten Sie damals den Eindruck, dass Frauen mehr Rechte bekamen oder dass die Situation in Afghanistan sich insgesamt für sie verbesserte?

Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir einfach die Sendung als Beispiel: Die Leiterin war eine 19-jährige junge Frau. Und da waren überall Männer, die Anweisungen von ihr entgegennahmen und sich daran hielten, Männer jeden Alters. Es gab sehr hohe Positionen, die von Frauen ausgeübt wurden, in der Regierung, in der Wirtschaft, und viel mehr Mädchen gingen zur Schule als noch ein paar Jahre zuvor ...

Modernes Afghanistan - in der Vergangenheit Angehende Ärztinnen Aufstrebende Bildungselite: Zwei Medizinstudentinnen der Universität Kabul schauen sich gemeinsam mit ihrer Professorin (rechts im Bild) die Gips-Nachbildung eines menschlichen Körperteils an. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1962. Damals nahmen Frauen ganz selbstverständlich am öffentlichen Leben in Afghanistan teil, hatten auch Zugang zu Bildung.

Modernes Afghanistan - in der Vergangenheit Chic auf den Straßen der Hauptstadt Zwei westlich gekleidete junge Frauen verlassen im Oktober 1962 das Studiogebäude von Radio Kabul in der afghanischen Hauptstadt. Nach der Übernahme der Macht durch die fundamentalistischen Taliban Mitte der 1990er Jahre mussten Frauen sich dann verschleiern und eine Burka tragen.

Modernes Afghanistan - in der Vergangenheit Gleiches Recht für alle – nicht immer Mitte der 1970er Jahre zählten Studentinnen an der Polytechnischen Universität in Kabul zum alltäglichen Bild. Gut 20 Jahre später durfte dort keine Frau mehr studieren. Erst nach dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 änderte sich das wieder. Und seit Januar 2003 steht in der Verfassung festgeschrieben, dass Frauen das gleiche Recht auf Bildung haben wie Männer.

Modernes Afghanistan - in der Vergangenheit Informatik in den Anfängen Eine sowjetische Lehrkraft unterrichtet eine Klasse am polytechnischen Institut in Kabul– und bringt den afghanischen Studentinnen und Studenten auf den damaligen Stand der Computertechnologie. Während des zehn Jahre andauernden Krieges gab es an afghanischen Hochschulen viele sowjetische Dozenten.

Modernes Afghanistan - in der Vergangenheit Studenten unter sich Ungezwungenes Zusammensein mit männlichen Kommilitonen: Studenten in Kabul im Jahr 1981. Zwei Jahre zuvor waren sowjetische Truppen in das Land eingefallen. Die sowjetische Intervention mündete in einen zehnjährigen Krieg – nach dem Abzug der Sowjets kamen dann die Taliban an die Macht.

Modernes Afghanistan - in der Vergangenheit Schule für alle Afghanische Mädchen in einer weiterführenden Schule in Kabul zur Zeit der sowjetischen Intervention. Nach der Machtübernahme der Taliban 1996 Jahre wurden Mädchen vom Unterricht ausgeschlossen und Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt. Auch am Arbeitsleben durften sie nicht teilnehmen, konnten keinen Job ausüben.

Modernes Afghanistan - in der Vergangenheit Zweiklassengesellschaft bis heute Eine Mutter mit ihren Kindern auf den Straßen der Hauptstadt Kabul: unverschleiert und ohne Kopftuch. Bilder wie dieses trifft man bis heute selten an. Auch fast 15 Jahre nach dem Sturz der Taliban kämpfen Frauen in Afghanistan um Gleichberechtigung in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Nur ein Beispiel: Im ganzen Land gibt es nur eine einzige Frau, die Taxi fährt. Autorin/Autor: Esther Felden



Warum haben Sie 2012 Afghanistan wieder verlassen?

Ich wurde dazu gezwungen. Es gab noch eine Todesdrohung, aber dieses Mal eine, die mir wirklich Angst machte, die ich ernst nehmen musste. Ich war gerade zuhause [in Kanada], um meine Familie zu besuchen, eigentlich nur für zwei Wochen. Mein Vater war Zuhause [in Afghanistan] mit der NATO und rief meine Mutter von dort aus an, er habe ein schlimmes Gerücht darüber gehört, dass ich tot sei.

Mein Chef zu diesem Zeitpunkt, der Besitzer des TV-Senders, fragte mich per E-Mail, wo ich gerade sei. Ich antwortete: "Ich habe euch doch gesagt, dass ich meine Familie in Kanada besuchen gehe." Und mein Chef antwortete: "Unsere Nachrichtenredaktion hat gerade einen Anruf bekommen. Da wurde behauptet, deine Leiche liege in einem Krankenhaus." Es gab Gerüchte, dass man mir die Ohren und die Nase abgeschnitten hätte, mich geköpft, mich erschossen hätte. Und, dass man mich vergewaltigt hätte. Es war schrecklich.

Trotzdem bin ich zurückgefahren.

Was?

Ach, Gott, ich weiß auch nicht. Vielleicht war ich damals einfach jünger und wusste noch nicht so richtig, wie groß die Gefahr wirklich war. Die Leute von der kanadischen Botschaft warnten mich bloß, dass sie mich nicht würden beschützen können. Sie sagten, regle deine Sachen und dann komm zurück. Also kehrte ich endgültig nach Kanada zurück. Damit war es auch mit meiner Sendung vorbei. Man sagte mir zwar, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat, kannst du zurück nach Kabul. Aber als es so weit war, hatte sich bei mir schon vieles geändert: Ich hatte angefangen, Konzerte zu geben, sang immer noch meine Lieder, und es wäre schwierig gewesen, das alles aufzugeben.





Mit dem Singen haben Sie dann also wieder angefangen?

Ja, das hat nicht lange gedauert. Ich begann wieder zu singen und reiste alle paar Monate nach Afghanistan. Ich war immer noch oft dort, für Konzerte oder Auftritte und Sendungen im Fernsehen.

Und dann kam Social Media. Ich bemerkte, wie viel Macht Social Media einem geben kann. Dort konnte ich meine Meinung sagen. Und es kamen so viele Follower, auch aus Afghanistan. Hunderttausende schauten sich meine Videos auf Youtube oder Facebook an.

Ich veröffentlichte zum Beispiel Fotos, in denen ich einen kurzen Rock trug. Der Backlash war enorm. So ein Foto war meine Art von Protest. Langsam beruhigten sich die Leute. Wenn ich heute ein Foto veröffentliche, in dem ich ein Bikinioberteil trage, reagieren die Leute darauf nicht mehr so heftig wie früher, obwohl ich damals bloß einen Rock trug, der sogar übers Knie ging.

Daran sieht man, dass sich die Dinge eben doch geändert haben. Die Menschen in Afghanistan haben ihre Meinung geändert. Aber was mir gerade richtig Angst macht, mehr Angst als alles andere, ist, dass all diese Mühe, all dieser Fortschritt, der bei Frauenrechten erzielt wurde – von der internationalen Staatengemeinschaft und den Afghanen selber – jetzt wieder rückgängig gemacht wird. Die Taliban werden mit ihrem Einfluss auf die Menschen alles wieder auf Null setzen. Ich hoffe natürlich, dass es dieses Mal anders kommt. Aber es ist sehr schwierig, hoffnungsvoll zu sein.

Video ansehen 04:13 Afghaninnen fürchten um ihre Rechte: Gespräch mit Magdalena Kirchner (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Das Gespräch führte Manasi Gopalakrishnan.

Übersetzung aus dem Englischen: Christine Lehnen