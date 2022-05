AfD: Hat die Partei ihren Zenit überschritten?

Zweimal knapp drin, einmal sogar draußen – die Alternative für Deutschland (AfD) scheint bei den drei Landtagswahlen seit Beginn des Jahres 2022 das Siegen verlernt zu haben. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen stimmten nur noch 5,4 Prozent für die Partei. Kaum mehr waren es im Saarland (5,7). Und in Schleswig-Holstein scheiterte die AfD mit 4,4 Prozent sogar an der Fünf-Prozent-Hürde.

In Schleswig-Holstein flog die AfD erstmals aus einem Parlament

Damit flog die AfD erstmals aus einem Landesparlament, nachdem sie seit ihrer Gründung 2013 im Eiltempo in allen 16 Bundesländern bei Wahlen erfolgreich gewesen war. Bei der Bundestagswahl 2017 avancierte sie mit 12,6 Prozent sogar zur stärksten Oppositionsfraktion. Die Partei nun wegen ihres aktuellen Abwärtstrends als Auslaufmodell einzustufen, wäre aber wohl verfrüht, sind sich viele Experten sicher.

So schätzt das auch der Politikwissenschaftler Manès Weisskircher gegenüber der DW ein. Zwar sei die abnehmende öffentliche Bedeutung des Migrationsthemas für die AfD mit Sicherheit ungünstig – dennoch habe sie bei der Bundestagswahl 2021 den Wiedereinzug mühelos geschafft. In der Tat: Das Ergebnis war mit 10,3 Prozent wie bei der Premiere 2017 (12,6) zweistellig.

Parteichef Tino Chrupalla ist unzufrieden

Vor diesem Hintergrund hält Weisskircher eine Trendumkehr jederzeit für möglich. Eine neue Themenlage könne die AfD mittelfristig auch wieder stärken, "beispielsweise eine Änderung der öffentlichen Meinung zu den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine oder nachhaltige wirtschaftliche Probleme", so der Politikwissenschaftler. Im Moment ist die Partei aber vor allem mit sich selbst beschäftigt.

"Alles andere als zufrieden" sei er mit dem Ergebnis bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, sagt AfD-Chef Tino Chrupalla. Dennoch bleibe das Ziel, "dass wir auch in den alten Ländern zweistellige Ergebnisse erzielen wollen". Im Westen Deutschlands sind die Rechtspopulisten bei Wahlen längst nicht so stark wie in den ostdeutschen Bundesländern.

Die Unterschiede zwischen West und Ost werden größer

Dort, auf dem Gebiet der früheren DDR, ist die AfD mit Ergebnissen von teilweise deutlich über 20 Prozent wesentlich einflussreicher. Die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen, wie auch der Bundestagswahl 2021, zeigen aus Sicht des Politologen Manès Weisskircher aber vor allem eines: "dass die West-Ost-Unterschiede in der Wahlstärke der AfD sogar zunehmen".

In den alten Bundesländern finde die Alternative für Deutschland keine effektiven Strategien, "um Stimmen zu mobilisieren, wenn das Thema Migration nicht auf der Agenda steht". Neben den starken Ost-West-Unterschieden gebe es aber auch beträchtliche und oftmals vernachlässigte Nord-Süd-Unterschiede, sagt der AfD-Experte. So seien die Rechtspopulisten im Norden sowohl in den neuen als auch in den alten Bundesländern deutlich schwächer als im Süden.

AfD-Streithemen: Krieg, Corona, Personal

Dass die AfD bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein deshalb sogar erstmals aus einem Parlament flog, hat Manès Weisskircher keinesfalls überrascht, – "erst recht nicht im aktuellen politischen Kontext". Damit spielt der Politikwissenschaftler auf den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin entfesselten Ukraine-Krieg an. Ein Problem für die AfD, in der es traditionell Strömungen gibt, die aus ihrer Nähe zu Russland kein Geheimnis machen. Eine Parallele zur Rechtsauslegerin Marine Le Pen im Nachbarland Frankreich.

Der Umgang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sei ein weiterer interner Konflikt innerhalb der AfD, "den die Partei auch öffentlich austrägt", sagt der Politologe Weisskircher. Er erinnert an andere Streitpunkte, zum Beispiel in der Corona-Pandemie und das Verhältnis zur "Querdenken"-Bewegung. Aber auch in der Wirtschafts- und Sozialpolitik gebe es Auseinandersetzungen. Nicht zu vergessen: die Personal- und damit Machtfragen.

Parteichef vermisst Unterstützung im Vorstand

Letzter Tiefpunkt dabei war der Parteiaustritt Jörg Meuthens, der sich mit Tino Chrupalla den AfD-Vorsitz geteilt hatte. Der sagt über seinen ehemaligen Weggefährten unverhohlen, er habe "mit Herrn Meuthen doch eher destruktiv zusammenarbeiten müssen". Derweil scheint völlig offen zu sein, ob Chrupalla im Juni beim Parteitag in Riesa (Sachsen) mit seiner Wiederwahl rechnen darf.

Vorstandsmitglied Joana Cotar und andere fordern nach der langen Serie von verlorenen Wahlen schon offen seinen Rückzug: "Mit Tino Chrupalla endete die Erfolgsgeschichte der AfD. Er bildet weder die gesamte Partei ab noch überzeugt er bei den Wählern."

Der seit 2019 amtierende Parteichef lässt jedoch keinen Zweifel daran, kandidieren zu wollen. Er sei der einzige sozialisierte Ostdeutsche im Bundesvorstand – "und der soll an den schlechten Wahlergebnissen der letzten zwei Jahre schuld sein?". Immer wieder habe er auf die unterschiedlichen sozialen Prägungen aufmerksam gemacht. "Insgesamt muss ich sagen: Ja, mir hat die Unterstützung in diesem Bundesvorstand gefehlt."

Auf den Spuren der Linken?

Der permanente Führungsstreit könnte mittelfristig entscheidend für die Wählbarkeit der AfD und damit ihre Stabilität werden, glaubt Partei-Kenner Manès Weisskircher. "Die Linke liefert ihr hierfür gerade ein warnendes Beispiel." Für die Partei am anderen Ende des politischen Spektrums ist die bisherige Bilanz bei Landtagswahlen 2022 ebenso deprimierend: Jedes Mal verpasste sie den Einzug ins Parlament.

Als "populistisch rechtsradikal" schätzen Politikwissenschaftler wie Manès Weisskircher von der Universität Oslo die AfD ein

Im Vergleich dazu ist die AfD noch mit einem blauen Auge davongekommen. Den Warnschuss scheint Tino Chrupalla gehört zu haben, wenn er sagt: "Wir müssen natürlich an unserem Image arbeiten." Aber einen Wandel könne man nicht in ein, zwei Monaten betreiben – "das braucht Zeit, das braucht Disziplin, die ich einfordere". Dass ihm die Mehrheit der Partei auf diesem Weg folgt, erscheint indes fraglich. Stürzt Chrupalla, könnte möglicherweise der rechtsextreme AfD-Landeschef Thüringens, Björn Höcke, den Parteivorsitz übernehmen.

Der Verfassungsschutz schaut genau hin

Politik-Experte Manès Weisskircher bilanziert die Entwicklung der AfD seit 2015 deswegen mit dem Etikett "populistisch rechtsradikal". So bezeichne man in der internationalen Fachliteratur zumeist Parteien wie die FPÖ in Österreich und die Lega in Italien – oder eben ihr Pendant in Deutschland. Hier wird die AfD inzwischen für so gefährlich gehalten, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Keine gute Empfehlung für die letzte Landtagswahl 2022 im Oktober in Niedersachsen, wo die AfD schon 2017 mit 6,2 Prozent kein berauschendes Ergebnis eingefahren hat.