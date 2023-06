Adios Honduras - Flucht vor Armut und Gewalt

Honduras: Immer wieder erschüttern Naturkatastrophen wie tropische Wirbelstürme und Überschwemmungen das Land. Fast 70 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, über 50 Prozent von ihnen in extremer Armut. Gewaltausbrüche, Bandenkriege, Entführungen sind an der Tagesordnung. Die Mordrate gehört zu den höchsten der Welt. Für viele Honduraner und Honduranerinnen erscheint die Flucht als einziger Ausweg. Weder die hohen Kosten noch die Gefahren, auf der Reise zu sterben oder von Menschenschmugglern ermordet zu werden, noch die geringen Chancen, es überhaupt in die USA zu schaffen, können sie abschrecken. Oft gehen die Männer, zurück bleiben ihre Frauen und Kinder, die häufig nie wieder etwas von den Männern und Vätern hören, selbst, wenn diese jetzt illegal in den USA leben. Das Geld, das sie versprachen, ihren Familien zu schicken, kommt nie an. Und so sehen sich immer mehr Frauen gezwungen, ebenfalls die Flucht anzutreten. Manchmal nehmen sie ein Kind mit, lassen die anderen oder alle bei Verwandten zurück. Das Land blutet aus - Alte und Kinder sind in einigen Regionen die einzigen, die noch in den Dörfern leben. Hilfsorganisationen versuchen den Ärmsten zu helfen, aber die Lawine der Flucht können auch sie nicht stoppen.