Acht junge Stars aus Deutschland, die Sie kennen sollten

Was hat es mit der Energie der Jugend auf sich? Die Antwort geben einige Deutsche aus der sogenannten Generation Z, die in der Kultur- und Literaturszene vielversprechende Anzeichen zeigen. In den vergangenen Monaten haben diese Nachwuchskräfte für Schlagzeilen gesorgt - als Teenager, Twens oder knapp über 30-Jährige.

Obwohl sie erst zwölf Jahre alt ist, hat Helena Zengel bereits eine weltweite Aufmerksamkeit erlangt, von der die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Leben lang nur träumen können. Für ihre Rolle in "News of the World" an der Seite von Tom Hanks war sie in diesem Jahr für einen Golden Globe nominiert. Den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin hatte sie für ihre Rolle in "Systemsprenger" da schon in der Tasche.

Kreativ in der Pandemie

Obwohl die Pandemie große berufliche Herausforderungen für viele Kulturschaffende mit sich bringt, die nicht vor Publikum auftreten können, kann die plötzliche Freizeit auch zu Kreativität führen. Der DJ und Produzent Felix Jaehn hat in den vergangenen Monaten einige neue Tracks veröffentlicht.

Andere, wie die Autorin, Aktivistin und Journalistin Kübra Gümüsay, sind in der literarischen Welt erfolgreich. Gümüsays 2020 erschienenes Buch "Sprache und Sein" ist in Deutschland ein Bestseller. Außerdem arbeitete sie in einem dreiköpfigen Team an der deutschen Übersetzung des Gedichts "The Hill We Climb" der US-Poetin Amanda Gorman.

