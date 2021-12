DW Nachrichten

Abtreibungsgesetz in den USA auf dem Prüfstand

Seit 1973 sind in den USA Schwangerschaftsabbrüche bis zur 24. Woche erlaubt. Doch ein umstrittenes Gesetz des Bundesstaates Mississippi von 2018 stellt dieses Recht in Frage. Nun befasst sich der Oberste Gerichtshof in Washington mit dem Fall.