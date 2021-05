Abstiegsdreikampf in der Bundesliga

Arminia Bielefeld, Werder Bremen oder der 1. FC Köln? Wer muss am Ende der Saison aus der Bundesliga absteigen? Die Entscheidung in dieser Frage fällt erst am letzten Spieltag. Alle drei Abstiegskandidaten verpassten am 33. Spieltag einen Sieg und müssen weiter zittern. Die Kölner kamen bei Hertha BSC nicht über ein 0:0 hinaus und haben als 17. der Tabelle nun 30 Punkte auf dem Konto.

Nur einen Zähler besser ist der SV Werder Bremen, der auch das zehnte Bundesliga-Spiel in Folge nicht gewinnen konnte und seit dem 10. März nur einen einzigen Punkt eingesammelt hat. Die Bremer verloren eine hitzige Partie beim FC Augsburg mit 0:2 (0:0). Dabei gab es auf beiden Seiten jeweils einen Platzverweis. Augsburg hat sich durch den Sieg gerettet, auch die Hertha kann nach dem Remis gegen Köln nicht mehr absteigen.

Einen kleinen Sprung nach oben machte dank der Bremer Niederlage Arminia Bielefeld. Die Bielefelder lagen zu Hause gegen die TSG Hoffenheim früh in Rückstand, kamen aber zurück ins Spiel und sicherten sich durch ein 1:1 (1:1) wenigstens einen Punkt. Sie gehen als 15. und mit 32 Punkten ins Saisonfinale. Bremen ist 16. (31), Köln Vorletzter (30). Bielefeld spielt am kommenden Wochenende in Stuttgart, Bremen zu Hause gegen Gladbach und Köln gegen Schalke.

Lewandowski stellt Müller-Rekord ein

Der bereits als deutscher Meister feststehende FC Bayern München spielte beim SC Freiburg 1:1, allerdings war dabei nicht das Ergebnis von Interesse, sondern die Frage, ob Robert Lewandowski es schaffen würde, den einen Treffer zu erzielen, der ihm noch fehlte, um den Tor-Rekord von Gerd Müller einzustellen. Und tatsächlich dauerte es gar nicht lange, bis der Pole Bundesliga-Geschichte schrieb. Mit einem Foulelfmeter Mitte der ersten Halbzeit machte Lewandowski die 40 Saisontore voll.

Kopftätschler für den Rekordschützen: Lewandowskis Teamkollegen freuen sich mit

Allerdings hätte er locker nachlegen können. Seine Treffer Nummer 41 und 42 verpasste der 32-Jährige jedoch in der zweiten Halbzeit, als er zwei hochkarätige Torchancen kläglich vergab.

Verspielt Eintracht Frankfurt die Königsklasse?

In einem turbulenten Spiel hat sich Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04 eine bittere Niederlage eingefangen. Die Frankfurter, die eigentlich jeden Punkt benötigen, um sich den Traum von der Champions-League-Teilnahme zu erfüllen, verloren beim abgeschlagenen Schlusslicht mit 3:4 und blieben damit einen Punkt hinter Borussia Dortmund Fünfter. Pokalsieger BVB spielt nach dem Endspiel vom Donnerstag erst am Sonntag beim FSV Mainz 05. Auch die Partie von Finalgegner RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg findet am Sonntag statt. Dank der Niederlage der Eintracht haben die Wolfsburger drei Punkte Vorsprung und ein um elf Treffer besseres Torverhältnis und sind am letzten Spieltag wohl nicht mehr einzuholen. Die "Wölfe" können daher für die Champions League planen.

Eine Etage tiefer hat sich Bayer 04 Leverkusen mit einem 1:1 (1:0) gegen Union Berlin die Qualifikation zur Europa League gesichert. Union schob sich durch den Punktgewinn an Borussia Mönchengladbach vorbei auf Rang sieben, der zur Teilnahme an der neuen UEFA Conference League berechtigt. Die Gladbacher leisteten sich trotz 1:0-Führung eine 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Union Berlin hat 47 Punkte. Die Verfolger sind Gladbach (46), Stuttgart und Freiburg (jeweils 45).

Der 33. Spieltag in Zahlen:

SC Freiburg - FC Bayern München 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Lewandowski (26./Foulelfmeter), 1:1 Gulde (29.), 1:2 Sané (53.), 2:2 Günter (81.)

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 4:3 (1:1)

Tore: 1:0 Huntelaar (15.), 1:1 Silva (29.), 1:2 Ndicka (50.), 2:2 Idrizi (53.), 3:2 Flick (60.), 4:2 Hoppe (64.), 4:3 Silva (72.)

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Wirtz (26.), 1:1 Pohjanpalo (72.)

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Stindl (45.), 1:1 Endo (72.), 1:2 Stenzel (78.)

FC Augsburg - Werder Bremen 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 R. Khedira (57.), 2:0 Caligiuri (90./Foulelfmeter)

Platzverweise: Vargas (Augsburg/rote Karte,13.), Groß (Bremen/gelb-rote Karte, 49.)

Hertha BSC - 1. FC Köln 0:0

Tore: keine

Arminia Bielefeld - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Kramaric (5.), 1:1 Voglsammer (23.)

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund -:- (Sonntag, 18 Uhr MESZ)

RB Leipzig - VfL Wolfsburg -:- (Sonntag, 21 Uhr MESZ)