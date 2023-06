Der Pariser Aérosalon gilt als eine der wichtigsten Luftfahrtmessen der Welt. Während Kampfjets wie dieser Dessault Rafale und zivile Maschinen über den Köpfen der Besucher kreisen, kann das begeisterte Publikum am Boden die neuesten Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt bestaunen. Das Spektakel in Le Bourget im Norden von Paris läuft noch bis 25. Juni.