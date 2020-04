Abgesagtes Oktoberfest: Söder blutet das Herz

Kein Oktoberfest in diesem Jahr

Nicht die erste Absage

Das wohl bekannteste Bierfest der Welt steigt seit 1810 in der bayerischen Landeshauptstadt München. Die diesjährige Pause ist nicht die erste in der Geschichte des Volksfestes: Wegen der Cholera wurden die Wiesn 1854 und 1873 abgesagt. Auch während der Weltkriege wurde das Fest gestrichen, ebenso 1923 in der Phase der Hyperinflation.