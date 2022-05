ABBA-Show "Voyage" feiert Premiere in London

"Es war einfach magisch. Es hat wirklich, wirklich funktioniert!", freut sich ein glücklicher Björn Ulvaeus nach der Vorpremiere in London. "Das Publikum lässt sich darauf ein, eine Weile in dieser Fantasiewelt zu sein, und sie sehen die Avatare als lebendige Wesen," erzählt er der DW. Ulvaeus spricht vom ersten virtuellen Livekonzert der Musikgeschichte - ABBA sind auf die Bühne zurückgekehrt.

Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid scheinen dabei wundersam verjüngt - als seien sie mit einer Zeitmaschine aus den späten 1970er-Jahren ins Jahr 2022 gesprungen.

Kein Avatar, sondern echt: Björn Ulvaeus

Es sind natürlich nicht die echten ABBA-Mitglieder, sondern "ABBAatare", digitale Hologramme der berühmten schwedischen Popband.

Doch die sind dank ausgeklügelter Technik erstaunlich realistisch. Fünf Wochen lang haben die vier Bandmitglieder vor 160 Kameras jeden der 20 alten Songs performt, damit jede Bewegung aufgezeichnet werden konnte. Dazu wurden die inzwischen über 70-jährigen Schweden in verkabelte Spezialanzüge gesteckt.

Möglichst authentisches Konzert- und Livegefühl

ABBA haben für die etwa 100 Minuten lange Show die größten Hits ihrer Karriere zusammengestellt. Die Setlist enthält außerdem neue Songs aus ihrem im September veröffentlichten Album "Voyage", darunter die Singles "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down".

ABBA forever! Das Ende der ABBA-Pause Fast 40 Jahre lang hatten Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson nicht mehr gemeinsam im Studio gearbeitet. Bis 2021 mit "Voyage" ein neues Album erschien - es war ein sensationelles Comeback. Ab Mai 2022 werden sie in einer eindrucksvollen Show in London zu sehen sein - als digitale Hologramme.

ABBA forever! Mit ABBA Sieger beim Grand Prix 1974 Mit dem Song "Waterloo" begann beim Eurovision Song Contest (ESC) in Brighton 1974 die Erfolgsstory von ABBA. Gemeinsam lösten die vier in den acht Jahren ihres Bandbestehens eine "ABBAmania" aus. Bis heute hat die Band laut Schätzungen mehr als 380 Millionen Tonträger verkauft.

ABBA forever! ABBA schufen Welthits Ein Jahr vor ihrer ESC-Teilnahme waren ABBA mit dem Song "Ring Ring" an der schwedischen Vorauswahl gescheitert. Umso größer war die Freude über den Sieg mit dem von Benny Andersson (links im Bild) geschriebenen "Waterloo". Es folgen zahlreiche weitere Hits, die bis heute im Radio gespielt werden, darunter "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper" und "The Winner Takes it All".

ABBA forever! ABBA-Konzerte weltweit 1977 gingen ABBA erstmals auf Welttournee mit Konzerten in Europa und Australien, wo sie viele Fans hatten. Noch im selben Jahr feierte ebenfalls in Australien "ABBA - The Movie" Weltpremiere. Die Gruppe trat später auch für den guten Zweck auf, wie bei der UN-Vollversammlung 1979 in New York (Foto). Die Erlöse des dort performten "Chiquitita" gehen bis heute an UNICEF.

ABBA forever! ABBA pausierten seit 1982 Was in den 1970er-Jahren so harmonisch begann - Popmusik geschrieben und performt von miteinander befreundeten Pärchen - bekam Anfang der 80er-Jahre Risse. Frida und Benny ließen sich scheiden, und 1982 trennte sich die ganze Gruppe oder - wie in den Worten der Band - legte ABBA "eine Pause" ein. Eine Pause, die zur Freude der Fans seit 2021 endlich vorbei ist.

ABBA forever! Trotz "Pause" produktiv Während Agnetha und Frida mittlerweile ihre bereits vor ABBA gestarteten Solokarrieren wieder aufgenommen haben, machten Benny und Björn weiterhin gemeinsame Sache: Sie schrieben das Erfolgsmusical "Mamma Mia!", das auch verfilmt wurde.

ABBA forever! ABBA-Museum in Stockholm Nicht viele Bands haben einen eigenen Ort, der sie ehrt. ABBA schon. 2013 eröffnete in Anwesenheit von Frida und ihren beiden männlichen Bandkollegen in Stockholm "ABBA - The Museum" mit einer interaktiven Ausstellung. Die 3D-Hologramme, die 2022 als "ABBAtare" auf Tour gehen sollen, sind dort schon zu besichtigen.

ABBA forever! Die Bandmitglieder aus Wachs ABBA stehen außerdem als dreidimensionale Wachsfiguren in dem Stockholmer Museum. Es beherbergt zudem viele der auffälligen Band-Kostüme. Interaktiv ist die Ausstellung auch noch, weil an einigen Stationen zur Musik der Band getanzt und mitgesungen werden kann. Gelegentlich sollen am "Ring-Ring"-Telefon sogar Frida, Björn, Benny oder Agnetha anrufen und mit den Besuchern sprechen.

ABBA forever! Die "ABBAtare" kommen Im Herbst 2020 sickerte durch, dass sich die ABBA-Mitglieder für Dreharbeiten in London treffen. Mittlerweile ist klar: Es ging um ihre Tour, bei der nicht die Gruppe selbst, sondern Hologramme ihrer früheren Ichs auf der Bühne stehen. Eine neue Technik ermöglicht es, dass die "ABBAtare" zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten auftreten können. Autorin/Autor: Verena Greb



Bei ABBA Voyage verschmelzen Live-Performance und virtuelle Show - denn auf der Bühne ist neben den Hologrammen eine zehnköpfige Band zu sehen: Sie spielt sämtliche Songs tatsächlich, während die ABBAtare mit ihrer aufgezeichneten, animierten Performance zu sehen sind. Die Stimmen von Agnetha und Anni-Frid sowie die Backvocals stammen aus den Originalaufnahmen der Songs, auch Björns Klavier und Bennys Gitarren.

Diese seltsame Mixtur funktioniert beim Publikum - und davon hätten sie immer geträumt, so Ulvaeus im DW-Gespräch: "Die Zuschauer waren absolut fasziniert und hatten so viel Spaß. Sie haben mitgesungen. Und die Reaktion danach: Ich konnte sehen, dass viele Leute staunten und sich fragten: Was war das, was wir gerade gesehen haben?" Dies sei eine Erfahrung, die so noch nie jemand gemacht habe, völlig neu und Grenzen sprengend.

Björn Ulvaeus hat noch mehr vor

Am Premierenabend in London werden am 26. Mai die vier "echten" ABBA-Mitglieder auf der Bühne stehen, bei den weiteren Shows sieht das Publikum nur die ABBAtare. Die eigens dafür aufgebaute Arena bietet Platz für etwa 3.000 Menschen. Wer tanzen möchte, holt sich ein Ticket für den "Dancefloor" direkt vor der Bühne oder für einen der acht sogenannten "Dance Booths": Das sind offene Kabinen, in denen Gruppen mit maximal zwölf Personen ihre ganz private ABBA-Party feiern können. Die Shows sind zunächst bis Anfang Dezember geplant.

ABBA digitalisiert

Nach der Premiere wird es die vier ABBA-Mitglieder wieder nach Hause ziehen. Vor allem Björn Ulvaeus wird in Stockholm gebraucht, denn dort finden zurzeit die Proben für das Musical "Pippi im Zirkus" statt. Hier fusionieren Schwedens erfolgreichste Kulturexporte: Astrid Lindgrens Kinderbuch-Star Pippi Langstrumpf und ABBA, denn die Musik dazu kommt von Ulvaeus und Benny Andersson - und trägt die deutliche Handschrift der Kultband. Für Ulvaeus hat das Projekt eine ganz besondere Bewandtnis, wie er der DW verraten hat: "Sowohl Pippi als auch Agnetha und Anni-Frid sind sehr starke Frauen. Sie sind perfekte Symbole für die Gleichstellung von Männern und Frauen." Sie seien Vorbilder für Mädchen und junge Frauen, und das sei ihm sehr wichtig, so der ABBA-Musiker. Wenn Männer und Frauen gleichberechtigt seien, dann wäre die Welt ein besserer Ort, glaubt Ulvaeus.

"Voyage" ist das letzte ABBA-Projekt

Die "Voyage"-Show wird das letzte gemeinsame Projekt von ABBA sein, das hat die Band so angekündigt. Für Björn Ulvaeus ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als er das Quartett für das Album "Voyage" und die Avatar-Show noch einmal zusammenbringen konnte. "Ich hatte noch nie eine so gute Zeit wie jetzt," schwärmt er. "Ich glaube, ich bin jetzt ein glücklicherer Mann als in den siebziger Jahren."