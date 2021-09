ABBA: Comeback der Kultband nach 40 Jahren?

Stolz präsentieren sie online ihre Fan-Souvenirs aus den 1970er-Jahren, schwelgen gemeinsam in Erinnerungen an die alten Konzerte und posten Fotos ihrer Lieblingsband - die Anhänger der größten schwedischen Musikgruppe aller Zeiten könnten nicht aufgeregter sein: "Ein Lebenstraum wird wahr", postet etwa ein Nutzer. Oder: "Ich kann meine Vorfreude nicht in Worte fassen." Dabei ist der Tweet, mit dem ABBA dieses euphorische Echo hervorrufen, eigentlich zunächst einmal nur eines: sehr rätselhaft.

Ein Bild mit vier leuchtend goldenen Ringen auf schwarzem Untergrund, darunter die Unterschrift "02.09.21 - Join us at #ABBAVoyage" ("Schließ Dich uns auf #ABBAVoyage an") mit dem Verweis auf die gleichnamige Webseite. Was hat diese rätselhafte Botschaft zu bedeuten? Ein Comeback der Band, 40 Jahre nach dem offiziellen Aus? Neue Songs oder gar eine gesamte Tournee, wie Fans vermuten? Und falls ja, was würde die Rückkehr der Band für die Musikwelt bedeuten?

Wiedervereinigung lange Zeit undenkbar

ABBA gehörten zur "Superliga des Musikbusiness", schreibt der Musikhistoriker Carl Magnus Palm in seinem Buch "ABBA: Story und Songs kompakt". Mindestens 380 Millionen Alben haben sie seit ihrem Durchbruch beim Eurovision Song Contest im Jahr 1974 verkauft. Einige Schätzungen gehen sogar von bis zu 500 Millionen Platten aus. Nach den Beatles und den Rolling Stones sind Björn, Benny, Agnetha und Anni-Frid, aus deren Anfangsbuchstaben sich der Gruppenname zusammensetzt, die erfolgreichste Band aller Zeiten.

Ihre Hits sind Dauerbrenner: "Waterloo", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", "The Winner Takes It All" und viele weitere Songs ihrer insgesamt acht Studioalben erklommen international die Charts. Und auch nachdem es privat zwischen den Bandmitgliedern kriselte und sie 1982 die bis heute währende "Pause" einlegten, blieben sie mit ihrer Musik kommerziell erfolgreich. Rund zwei Milliarden Euro sollen ABBA bis heute eingenommen haben.

Ein Wahrzeichen von ABBA: schrille Kostüme

Dennoch sah es lange nicht so aus, als käme eine Wiedervereinigung überhaupt in Frage: Alle Bandmitglieder lehnten sie kategorisch ab. Im Jahr 2000 verzichteten die vier sogar auf das Angebot, für rund eine Milliarde Euro noch einmal auf Welttournee zu gehen.

Medienberichte: Neue Tour soll mittlerweile feststehen

Jetzt befeuert der Tweet zu #ABBAVoyage die Diskussion um ein Comeback. Und tatsächlich deutete die Band in jüngerer Zeit immer wieder an, neue Songs seien in der Mache. 2018 war Björn konkret geworden: Derzeit nehme man gemeinsam zwei Songs - "I Still Have Faith In You" und "Don’t Shut Me Down" - im Studio auf, zitierte ihn das britische Kulturmagazin NME. Hinweise auf ein Veröffentlichungsdatum blieben aber lange nur vage formuliert. Im Mai 2021 hieß es dann von Björn, die neuen Songs kämen noch in diesem Jahr, berichtete wieder NME unter Berufung auf die australische Tageszeitung Herald Sun. Geht es also bei dem "Voyage"-Projekt um neue Songs - oder doch um mehr?

Im Netz kursieren weitere Spekulationen: 2017 war es Benny gewesen, der im Daily Telegraph andeutete, die Band würde nach einem Vierteljahrhundert wieder auf Tournee gehen. Sogenannte "ABBAtare" würden dann auf der Bühne stehen - Hologramme der Bandmitglieder in der Optik der 1970er-Jahre sollten anstelle der Gruppe aus Fleisch und Blut performen.

Die Paare Björn und Agnetha (l.) und Benny und Anni-Frid 1976 - noch glücklich vereint

Die britische Boulevardzeitung Sun bezieht sich aktuell auf eine namentlich nicht genannte Quelle und schreibt exklusiv, dass es sich bei "ABBAVoyage" tatsächlich um eine Show-Reihe handeln soll, bei der ABBA mithilfe von Hologramm-Technik wieder die Bühne betreten werden. Zum Start der Tour im kommenden Frühling gäbe es bereits Baupläne für ein eigenes kleines Stadion in London. Am 2. September wolle die Band nun ihr Hologramm-Projekt offiziell ankündigen. Weiter heißt es bei der Sun, mit "Voyage" würden ABBA zudem einen neuen Dokumentarfilm und neue Lieder vorstellen. Das wäre eine wahre Sensation: Nicht nur für die Fans, sondern für die gesamte Musikwelt.

Das Ende eines Mythos?

Trotz "Pause" waren ABBA nie verschwunden. Björn und Benny schrieben Musicals, die Erfolge im Londoner West End oder am New Yorker Broadway feierten. "Mamma Mia! Here We Go Again" begeisterte seit seiner Uraufführung 1999 über 60 Millionen Besucher, wurde mit Meryl Streep und Pierce Brosnan verfilmt und gilt als eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt. Mit ihren Cover-Versionen verhalfen auch berühmte Interpreten wie Cher und die Band "Erasure" den ABBA-Songs immer wieder in die internationalen Charts.

Das Musical "Mamma Mia!" wurde so erfolgreich verfilmt, dass 2018 ein zweiter Teil herauskam

Und die LGBTIQ-Community hat in der Gruppe zeitlose Ikonen gefunden, deren flamboyante Hymnen auf keiner Szene-Party fehlen. Es verwundert also nicht, dass ABBA 2010, 28 Jahre nach der letzten gemeinsamen Aufnahme imS tudio, in die legendäre Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.

Ein wahrer Mythos des Pop sind die vier Schweden. Braucht es da ein Comeback? Mittlerweile sind die Künstler gealtert, sind in ihren 70ern. Und genau das könnte ein Problem werden, vermutete Björn 2013: "Ich möchte, dass sich die Leute an uns erinnern als die junge, dynamische Gruppe", so das ABBA-Mitglied bei der deutschen Show "Wetten dass…?". Ob das legendäre, energetische Image von früher verfliegt, wenn neue Songs erscheinen und ob die Band dann an alte Erfolge wird anknüpfen können, bleibt abzuwarten.

Vielleicht wird "ABBAVoyage" auch einfach das vertraute Bild von ABBA neu interpretieren, ganz ähnlich wie es auch schon seit Jahrzehnten dem Musical "Mamma Mia! Here We Go Again" und den Neuauflagen ihrer Lieder gelingt. Was auch immer die Band plant: Die Fans sind bereit für Neues von ihren Idolen.