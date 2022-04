Alltagsdeutsch

Ab zum TÜV

Jedes Auto in Deutschland muss zum TÜV. Dem Auge des Prüfers entgeht nichts. Bremsen und Stoßdämpfer müssen in Ordnung sein, der Abgasausstoß darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Am Ende lockt die Plakette.

Beim TÜV wird jedes Detail genau überprüft.

