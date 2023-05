A2 | Schule in Deutschland

„Jetzt geht der Ernst des Lebens los“, sagen viele Menschen in Deutschland zu ihren Kindern, wenn sie eingeschult werden. Doch wie sieht eine Schullaufbahn in Deutschland aus – und wie ein Schultag? Welche Erfahrungen haben Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Schule gemacht?



So können Sie vorgehen:

Teilen Sie das Arbeitsblatt Schule aus. Schauen Sie gemeinsam mit den Lernenden den Anfang der Video-Folge Schule (00:22 bis 00:43) ohne Ton an. In Partner- oder Gruppenarbeit sollen Assoziationen gesammelt werden, die auf einem Blatt Papier (als Mindmap) festgehalten werden können:

- Worum geht es, was ist das Thema des Videos?

Tragen Sie die Ideen im Plenum zusammen. Zeigen Sie anschließend das Video komplett und mit Ton (ein- oder zweimal). Fordern Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, sich Notizen zu folgenden Aspekten zu machen:

Schulsystem – Sportunterricht – Unterrichtsformen (Diskussion, Referat) – Mensa – Schülerinnen und Schüler

Ggf. können Sie die Aspekte auch aufteilen, sodass sich die Lernenden nicht auf alle Themen konzentrieren müssen. Die Notizen können in Partnerarbeit abgeglichen und ergänzt und anschließend im Plenum zusammengetragen werden.

Zum Abschluss können Sie mit Ihrer Lerngruppe darüber diskutieren, ob und in welcher Hinsicht sich Schule in Deutschland von Schule in anderen Ländern unterscheidet.



Benötigte Materialien:

Lektion „Schule“ (Video)

Arbeitsblatt „Schule“

Stifte und Papier



Niveaustufe:

Mindestens A2



Das Format in Kürze:

Das Deutschlandlabor sucht Antworten auf viele Fragen zu deutschen Klischees: Essen die Menschen in Deutschland jeden Tag Wurst und funktioniert hier wirklich alles perfekt? Das Moderatorenduo Nina und David reist durch ganz Deutschland und trifft Menschen auf der Straße sowie Expertinnen und Experten, die manchmal für überraschende Erkenntnisse sorgen.

Die Serie zeigt in 20 Episoden verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland. Zu jeder Video-Folge gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreiche Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen.