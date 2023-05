A2 | Die Deutschen und ihre Autos

Die Menschen in Deutschland lieben ihre Autos. Je nachdem, wie das Thema Mobilität im Herkunftsland Ihrer Lernenden behandelt wird, kann diese Liebe manchmal skurril wirken und auch kritisch gesehen werden. Unsere Unterrichtsidee der Woche gibt Schritt für Schritt Hilfestellung dabei, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Argumente zu erarbeiten und darüber im Plenum zu diskutieren.

So können Sie vorgehen:

Teilen Sie das Arbeitsblatt aus. Als Vorentlastung zur Video-Folge diskutieren die Lernenden in Partnerarbeit, ob sie oder ihre Eltern ihr Auto verleihen würden. Tragen Sie die Ergebnisse im Plenum zusammen.

Teilen Sie den Kurs anschließend in drei Gruppen, um Übung 2 des Arbeitsblatts zu bearbeiten: Schauen Sie gemeinsam die Video-Episode Auto an. Jede Gruppe macht Notizen zu dem ihr zugewiesenen Teilthema und tauscht sich kurz darüber aus. Die Gruppen werden neu gemischt. In jeder Gruppe ist ein Experte/eine Expertin aus den vorherigen Gruppen A/B/C und informiert die anderen über sein/ihr Teilthema. Gemeinsam füllt die Gruppe die Tabelle auf dem Arbeitsblatt aus.

Anschließend erstellen die Lernenden gemeinsam in ihren Gruppen eine kurze Präsentation (Übung 3). Das Arbeitsblatt stellt zwei Themen mit Leitfragen zur Auswahl. Die Ergebnisse werden im Plenum präsentiert.



Benötigte Materialien:

Lektion „Auto“ (Video)

Arbeitsblatt „Auto“



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Das Deutschlandlabor sucht Antworten auf viele Fragen zu deutschen Klischees: Essen die Menschen in Deutschland jeden Tag Wurst und funktioniert hier wirklich alles perfekt? Das Moderatorenduo Nina und David reist durch ganz Deutschland und trifft Menschen auf der Straße sowie Expertinnen und Experten, die manchmal für überraschende Erkenntnisse sorgen.

Die Serie zeigt in 20 Episoden verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland. Zu jeder Video-Folge gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreiche Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen.