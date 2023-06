A1 | Über Freizeitaktivitäten sprechen

Sich über Hobbys und Freizeitaktivitäten auszutauschen, ist ein dankbares Gesprächsthema – vor allem, wenn man die andere Person noch nicht so gut kennt. Auch Lernende auf dem Niveau A1 können bereits erzählen, was sie in ihrer Freizeit am liebsten machen und sich mit anderen über ihre Hobbys unterhalten. Nehmen Sie die Folge „Was macht dir Spaß?“ aus unserem mobilen Online-Kurs Nicos Weg doch zum Anlass, um diese Fertigkeit mit Ihren Lernenden zu trainieren.



So können Sie vorgehen:

Sehen Sie sich gemeinsam mit den Lernenden das Video zur Folge „Was macht dir Spaß?“ an. In der ersten Szene fragt Inge Nico nach seinen Hobbys. Sammeln Sie anschließend alle Freizeitaktivitäten, die im Video genannt werden, an der Tafel. Verteilen Sie dann das Arbeitsblatt und lassen Sie es zu zweit oder in kleinen Gruppen bearbeiten. Die Lernenden sollen versuchen, in einer vorgegebenen Zeit so viele Begriffe wie möglich im Wortgitter zu finden, die mit dem Thema Freizeit zu tun haben. Die schnellste Gruppe gewinnt. Tragen Sie zum Schluss die Ergebnisse im Plenum zusammen und lassen Sie die Lernenden erzählen. Welche der genannten Aktivitäten machen auch sie gerne? Oder haben sie vielleicht Hobbys, die im Wortgitter nicht vorkommen?

Insgesamt sind 18 Wörter versteckt. Sie lauten senkrecht (in der Reihenfolge von links nach rechts): angeln, spazieren, Theater, kochen, Sport, Yoga, malen, schlafen, joggen, lesen, Tennis und waagerecht (in der Reihenfolge von oben nach unten): reisen, spielen, fotografieren, Kino, wandern, tanzen, schwimmen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Was macht dir Spaß?“ (Video)

Arbeitsblatt „Freizeit“



Niveaustufe:

A1



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Die Lernenden begleiten den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, ein Bewerbungsgespräch führt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Lehrerhandreichungen. Die Lehrerhandreichungen finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Klicken Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü in den Bereich „Extras“. Das spezielle Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!