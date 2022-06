9-Euro-Ticket: Mit Schnäppchen quer durch Deutschland

Es ist ein großer Feldversuch, vielleicht der größte verkehrspolitische in der Geschichte des Landes: Kann man den Menschen in Deutschland, angesichts hoher Spritpreise an den Tankstellen, den Umstieg auf die Bahn schmackhaft machen? 2,5 Milliarden Euro lässt sich die Regierung das 9-Euro-Monatsticket kosten, das im Regionalverkehr der Bahn in den Monaten Juni, Juli und August gilt. Mit anderen Worten: Die Menschen können für 27 Euro ein Vierteljahr lang quer durch das Land reisen. Wenn sie Zeit und Geduld mitbringen.

Denn für die schnellen Fernverkehrszüge wie etwa den ICE gilt das Ticket nicht. Aber theoretisch können die Bahnkunden mit Regionalzügen zum Schnäppchenpreis das ganze Land befahren. Zum Vergleich: Eine einfache Fahrt von Berlin nach Hamburg, an diesem Mittwoch gebucht, kostet rund 40 Euro. Allerdings im Schnellzug ICE.

Rund sieben Millionen Tickets sind schon verkauft

Die Aktion ist Teil des Entlastungspakets der Regierung für die Bürger, welche die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine immer mehr auch im eigenen Portemonnaie spüren, vor allem an den Tankstellen. Die Nachfrage ist groß, bestätigt auch Peter Cornelius vom Fahrgastverband "Pro Bahn" in Berlin.

Am einfachsten über das Smartphone buchen: das 9-Euro-Ticket für die Bahn

Er sagt im Gespräch mit der DW: "Es gibt offenbar über das gesamte Bundesgebiet verteilt sieben Millionen Tickets, die schon gekauft wurden. Und wenn man die Menschen dazuzählt, die jetzt schon eine Abo-Karte haben, und deren Kosten ebenso auf die neun Euro reduziert werden, dann kommt man auf 30 Millionen Ticket-Kunden. Ob die alle das nutzen werden, ist eine andere Frage."

Cornelius: "Das Ticket wird vor allem touristisch genutzt"

Und auch, was dann konkret in den Zügen geschieht. Schon jetzt klagen viele Bahnnutzer gerade im Regionalverkehr über volle Züge und Verspätungen. Das Angebot wird aber nicht erweitert, nur weil es jetzt das preiswerte Ticket gibt.

Peter Cornelius fürchtet, dass der Fahrschein zum Dumpingpreis möglicherweise vor allem von den Menschen genutzt werden wird, welche die Politik eigentlich nicht in erster Linie erreichen wollte: "Mein Eindruck ist, dass das 9-Euro-Ticket bis zu 80 Prozent als touristisches Angebot genutzt werden wird. Aber eigentlich war es ja ebenso wie der Tankrabatt für die Autofahrer dafür gedacht, dass den Pendlern, die tagtäglich mit dem Zug fahren, eine Ermäßigung gegeben wird."

Peter Cornelius vom Fahrgastverband "Pro Bahn" in Berlin

So könnte, fürchtet nicht nur Cornelius, die Aktion am Ende gerade für Pendler einen negativen Aspekt haben: "Wenn man gedrängt wie in Sardinenbüchsen zur Arbeit kommt, ist man sicherlich damit nicht so zufrieden." Und fährt nach dem Ende der Aktion im September wieder mit dem Auto, trotz hoher Benzin-Preise.

Aktion läuft geräuschlos an

Am Mittwoch, dem ersten Tag der Gültigkeit des Tickets, ging es auf den Bahnhöfen in Deutschland aber erstmal entspannt los. In Hamburg, Nürnberg, Dresden und München berichteten die Verkehrsbetriebe von einem normalen Betrieb, auch in Berlin und Erfurt lief die Aktion ohne Chaos an.

Die Deutsche Bahn sprach von einer ruhigen Verkehrslage. "Die Züge waren gut gefüllt, man hat aber überall einen Platz gefunden. So soll das aber auch sein", sagte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) auf dem Magdeburger Hauptbahnhof.

Aber ohnehin rechnen alle Beteiligten mit dem ersten richtigen Härtetest für die Billig-Aktion erst am kommenden Pfingstwochenende. Fürs Erste ist aber der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, voller Optimismus: "Ich glaube, dass das ein echter Knaller wird", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Berlin zum Start der Aktion vor Journalisten.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Der Schwarzwald Ein unschlagbarer Deal: Für lediglich neun Euro pro Monat können diesen Juni, Juli und August sämtliche Regionalbahnen, Regional-Express-Züge, U-Bahnen, Busse und Trams in Deutschland genutzt werden. Eine perfekte Gelegenheit etwa für einen Abstecher in den Schwarzwald im Südwesten des Landes.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Das Obere Mittelrheintal Eine Reise durch das Obere Mittelrheintal ist ein unvergessliches Erlebnis – nicht umsonst gilt der rund 60 km lange Abschnitt zwischen Koblenz, Bingen und Rüdesheim als UNESCO-Welterbestätte. Zugreisende können hier unzählige rebenbesetzte Hänge, Burgen und charmante Kleinstädte bestaunen.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Die Mosel Ebenso eindrucksvoll ist die Bahnstrecke etwas weiter südwestlich entlang der Mosel. Als Startpunkt empfiehlt sich Koblenz, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Von hier folgen die Gleise der Mosel bis nach Trier. Unterwegs können Reisende haltmachen an diversen malerischen Dörfern wie Cochem an der Mosel, Weine verköstigen und vielerlei Burgen besichtigen.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Der Bodensee Aufgepasst, Naturfreunde: Der RE5 verbindet die baden-württembergische Hauptstadt Stuttgart mit der idyllischen Kleinstadt Lindau am Bodensee. Die Strecke führt zunächst durch kilometerweite Naturlandschaften, gibt weiter südlich den Blick auf die Alpen frei und endet schließlich am Bodensee.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von München nach Salzburg, Österreich Mit dem 9-Euro-Monatsticket kann man nicht nur den städtischen Nahverkehr nutzen, sondern auch per Regionalzug das Um- und Ausland erkunden. Aus der bayerischen Hauptstadt München führt eine direkte Bahnverbindung ins österreichische Salzburg (Bild), vorbei am malerischen Chiemsee.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Hamburg nach Sylt Bis Ende August ist es dank des neuen Tickets auch deutlich günstiger, Sylt zu besuchen. Aus Hamburg-Altona erreicht der RE6 in knapp vier Stunden Fahrzeit Deutschlands größte Nordseeinsel. Berühmt ist sie für ihre langen Sandstrände, Dünen und traditionelle Reetdachhäuser.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Dresden nach Děčín, Tschechien Von Dresden aus lässt sich per Regionalbahn bequem die Sächsische Schweiz erreichen. Der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges ist insbesondere für seine eindrucksvollen Felsformationen und Wanderrouten bekannt. Alternativ bleiben Reisende kurzerhand im Zug sitzen, genießen die Fahrt entlang der Elbe und steigen schließlich im tschechischen Děčín aus.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Gera nach Eger, Tschechien Bahnliebhaber dürfen sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen: Von Gera führt der RB4 und RB2 über die imposante Göltzschtalbrücke bis nach Eger, in Tschechien. Mit einer Länge von über 570 Metern und einer Höhe von rund 70 Metern ist sie die größte Ziegelsteinbrücke in der Welt. Sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von München zum Tegernsee Eine knappe Zugstunde südlich von München liegt der Tegernsee, ein beliebtes Ausflugsziel. Der See zählt zu den saubersten Bayerns. Mit der Bahn lassen sich bequem die Gemeinde Gmund, an der Nordspitze des Sees, sowie die am Ostufer gelegene Stadt Tegernsee erreichen.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Berlin an die Ostsee Für viele Hauptstädter ist der sommerliche Ostseebesuch obligatorisch. Dank kostengünstigem 9-Euro-Monatsticket wird es nun noch einfacher sein, ans Meer zu fahren und pittoreske Küstenstädte wie Stralsund (Bild) zu besuchen. Die Deutsche Bahn warnt allerdings davor, während der Hochsaison Fahrräder mitzunehmen, da die Züge insbesondere im August stark ausgelastet seien. Autorin/Autor: Sarah Hucal



Und auch Peter Cornelius kann dem 9-Euro-Ticket erst einmal nur Positives abgewinnen: "Dass alle Beteiligten sich in so kurzer Zeit darauf geeinigt haben, das Ticket möglich zu machen, ist ein extremer Schritt. Das hätten doch vorher alle bestritten, dass das möglich ist."

Und dennoch bleiben einige Unwägbarkeiten: Zu Chaos könnten auch die ohnehin schon vielen Baustellen bei der Bahn führen. Cornelius sagt: "Es gibt natürlich auch viele Baustellen, die jetzt im Sommer eingerichtet werden, und die schon geplant waren, als über das Ticket noch gar nicht gesprochen wurde. Und die man auch nicht verschieben kann."

Höhere Preise ab September?

Und auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), in dem die vielen privaten Anbieter auf dem Streckennetz der Bahn organisiert sind, glaubt nicht, dass die Bürger langfristig ab September auf Bus und Bahn umsteigen werden.

Der Präsident der Organisation, Ingo Wortmann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Ich sehe das Ticket durchaus positiv. Aber große Erwartungen habe ich nicht, dass es zum massiven Umstieg führen wird." Wortmann warnte vor höheren Preisen nach den drei Monaten, in denen das Ticket gilt, weil der Bund Ausgleichszahlungen für steigende Spritpreise verweigere.

Die Verkehrsbetriebe würden unter Druck stehen, die Kosten dafür müssten Nutzerinnen und Nutzer tragen. Ob das 9-Euro-Ticket also mehr als ein Strohfeuer sein wird, bleibt abzuwarten.