Prächtige Architektur

Das berühmteste Wahrzeichen Indiens kennen die meisten: die Grabmoschee Taj Mahal in Agra. Doch es gibt noch weitere imposante Gebäude wie den Goldenen Tempel von Amritsar (Bild), der in Punjab steht und das höchste Heiligtum der Sikh-Religion ist. Besonders schön ist ein Besuch am Abend, wenn die Beleuchtung den Tempel mit seinen vergoldeten Wänden in eine neue Stimmung taucht.