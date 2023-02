Silberner Bär: Bestes Drehbuch

2019 erhielt Angela Schanelec als Regisseurin den Silbernen Bären für "Ich war Zuhause, aber ...", in diesem Jahr gesellt sich der Bär für das beste Drehbuch hinzu. "Music" führt die Hauptfigur Jon vom Findelkind in Griechenland über einen Mord bis nach Berlin. Schanalec gehört der Berliner Schule an, entsprechend minimalistisch ist "Music" erzählt.