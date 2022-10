60 Jahre "James Bond - 007 jagt Dr. No"

Am 5. Oktober 1962 wird in London der Kinofilm "James Bond - 007 jagt Dr. No" uraufgeführt. Es ist der erste Film einer langen und erfolgreichen Reihe, die auf den Spionageromanen von Ian Fleming basieren. Die Hauptrolle des Agenten 007 spielt der damals noch recht unbekannte Sean Connery. Sein erster Auftritt im Film: Er sitzt in einem Spielcasino, ihm gegenüber eine attraktive Frau, die gerade dabei ist, ein Vermögen zu verspielen. Als sie ihn anspricht und nach seinem Namen fragt, schwenkt die Kamera zu ihm, der sich mit einem Blick, dessen einzige Bestimmung es ist, Frauen willenlos zu machen, eine Zigarette anzündet und mit Kippe im Mundwinkel zum ersten Mal die legendären Worte sagt: "Bond. James Bond."

Kurz danach erhält 007 den Auftrag, nach Jamaika zu fliegen, wo sein Geheimdienst-Kollege umgebracht worden ist. Bond spürt neben einigen schönen Frauen schließlich auch einen chinesischen Bösewicht auf, der mithilfe einer geheimen Atomwaffe die USA bedroht und am Ende die Weltherrschaft erlangen möchte, denn - so sagt er zu Bond auf dessen Frage, ob er für den Osten (die damalige Sowjetunion) arbeite - Osten oder Westen seien nur Punkte auf dem Kompass, einer so dumm wie der andere.

Keine Sorge, Kleines...

Im Prinzip liegt diese Story jedem der inzwischen 25 James Bond-Filme zugrunde - und das mittlerweile seit 60 Jahren. Ob Dr. No, Blofeld, Goldfinger oder Le Chiffre - alle Bösewichte wollen wenn nicht gerade die ganze Welt, so immerhin ganze Nationen in die Knie zwingen - aber dazu müssen sie an 007-Agent James Bond vom britischen Geheimdienst MI 6 vorbei, der sie unter lautem Geballer und in wilden Verfolgungsjagden an ihrem Vorhaben hindert.

Das Macho-Thema

Obwohl viele James Bond-Fans in zahlreichen Foren und Plattformen "Dr. No" zu den richtig guten James-Bond-Filmen zählen, würde der Film so heute niemals mehr gedreht werden.

Wunderschön und naiv: Ursula Andress mit dem unglückseligen Namen "Honey"

Über den allgegenwärtigen Sexismus und Machismo, den die Figur James Bond über Jahrzehnte an den Tag gelegt hat, könnte man ganze Bücher vollschreiben und auch den Frauen ein dickes Kapitel widmen: Entweder sind es die naiven Häschen, die sich schutzsuchend in Bonds starke Arme werfen, oder es sind die raffinierten Gegenspielerinnen, die beim Anblick des 007-Agenten alles vergessen und nur noch mit ihm ins Bett hüpfen wollen. Mindestens ein Bond-Girl (insgesamt werden an die 60 gezählt, und fast 90 Mal hatte James Bond Sex) war pro Film dabei, ob Freundin oder Feindin. Namen wie "Honey" oder "Pussy" würden heute zu massiven Shitstorms führen. Inzwischen haben sich die Frauenrollen gewandelt: Daniel Craig spielte James Bond in den letzten fünf Filmen als außen harten und innen weichen Mann, der nicht immer Glück mit den Frauen hat.

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond Der Ur-Bond: Sean Connery Für viele gilt der 1930 geborene Schotte als der einzig wahre James Bond. 1962 mimte er den Doppelnullagenten zum ersten Mal und machte Jagd auf Dr. No. Fun Fact: Bond-Erfinder Ian Fleming empfand Connery auf den ersten Blick als zu "grob und bäuerisch" - bis er ihn zum ersten Mal auf der Leinwand sah. Insgesamt sieben Mal spielte Sean Connery den Superspion und verhalf der Reihe zum Welterfolg.

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond Der "Womanizer" Jungen Zuschauern mögen die ersten "Bonds" aus der Zeit gefallen vorkommen. Connerys Bond war ein Chauvinist, dem pro Film gleich mehrere Frauen zu Füßen lagen. Widerstand zwecklos: Cary Fukunaga, Regisseur des aktuellen Bonds, sagte dem "Hollywood Reporter", dass manche Szenen an Vergewaltigung grenzten: "Sie sagt: 'Nein, nein, nein', und er sagt: 'Ja, ja, ja'. Das würde heute nicht mehr gehen."

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond Der Model-Bond: George Lazenby Ganz offensichtlich waren die Fußstapfen, die Sean Connery hinterließ, zu groß: Der Australier George Lazenby spielte "007" nur ein einziges Mal in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" (1969). Das ehemalige Model konnte Produzenten und Publikum nicht überzeugen. Für "Diamantenfieber" trat Sean Connery für eine Rekordgage noch einmal als Doppelnullagent - mit der Lizenz zum Töten - auf.

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond Der humorvolle Bond: Roger Moore Roger Moore (r.) - hier in "Der Mann mit dem goldenen Colt" - ist bei Bond-Fans ähnlich beliebt wie Sean Connery. Mit seinem süffisanten Humor und seiner lässigen Eleganz wirkte sein Geheimagent weniger brutal als der seines Vorgängers. Moores "Frauenverschleiß" war allerdings ähnlich hoch. Und nach wie vor hatten sie in den sieben Filmen, die mit ihm entstanden, nur untergeordnete Rollen.

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond Der harte Bond: Timothy Dalton Der Theater- und Filmschauspieler Timothy Dalton spielte Bond sehr viel trockener und humorloser als seine Vorgänger. "Der Hauch des Todes" erzielte 1987 hohe Einspielergebnisse, doch zwei Jahre später konnten die Bond-Macher mit "Lizenz zum Töten" nicht an diesen Erfolg anknüpfen. Dalton stieg wegen Lizenzstreitigkeiten aus und so blieb es bei nur zwei Produktionen mit dem gebürtigen Walisen.

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond Der aalglatte Bond: Pierce Brosnan Pierce Brosnan katapultierte die Rolle gefühlt aus den 1990er-Jahren zurück in die 1950er - sein James Bond war ein stets adrett gekleideter Gentleman. Glatt und gutaussehend. Er besaß weder die rohe Männlichkeit eines Sean Connery noch den Humor eines Roger Moore. Beim Publikum kam der gebürtige Ire dennoch gut an und spielte den Geheimagenten ganze vier Mal.

Von Connery bis Craig: So wandelte sich James Bond Der menschlichste Bond: Daniel Craig Als Daniel Craig 2006 erstmals den Agenten 007 spielte, sorgte das für Verwunderung: James Bond mit gebrochenem Herzen? Mit Makeln, Zweifeln und echten Gefühlen? Craig läutete eine neue Bond-Ära ein. Mit Erfolg: Die Filme mit ihm in der Hauptrolle ließen die Kinokassen klingeln. "Keine Zeit zu sterben" war Craigs fünfter und letzter Bond. Noch ist nicht klar, wer künftig die Rolle übernimmt. Autorin/Autor: Annabelle Steffes-Halmer



Darüber hinaus gibt es weitere lustige und weniger lustige Details in "James Bond - 007 jagt Dr. No" entdeckt, die in einem heutigen Film nicht mehr vorkommen würden.

Ungesundes Leben

Zum Beispiel rauchen alle. Immer und überall. Vom Spielcasino über die Hotelbar bis hinein ins Schlafzimmer - eine Zigarette geht immer. Das Rauchen war so alltäglich wie das Atmen, viele Ältere kennen es aus ihrer Kindheit, in der die Eltern im Auto bei geschlossenen Fenstern pafften. Und in der Fernsehserie Mondbasis Alpha 1 wurde in den 1970ern selbst auf dem Mond ein Glimmstängel angesteckt. Uncool wurde das Rauchen erst in den 2000er-Jahren - und so staunt man heute, da an vielen Orten der Welt selbst draußen im Freien Rauchverbot herrscht, nicht schlecht, wenn sich jemand in einem jüngeren Kinofilm tatsächlich eine Zigarette anzündet.

Autofahren ist lebensgefährlich

Nicht jugendfrei! - das Filmplakat des ersten James Bond-Films

Niemand ist angeschnallt. Als Bond in seinem Sportwagen losfährt, um eine Dame zu besuchen, wird er verfolgt. Er dreht sich mehrmals nach seinem Verfolger um - mit dem ganzen Oberkörper. Weder Kopfstützen noch ein Sicherheitsgurt halten ihn davon ab. Seine Verfolger stürzen schließlich einen Abhang hinunter, was sie natürlich nicht überleben, schließlich sind auch sie nicht angeschnallt und ihr Wagen verfügt auch nicht über Airbags. Zudem explodiert das Fahrzeug, was 007 zu der Aussage veranlasst: "Die hatten es offenbar eilig, zu ihrer eigenen Beerdigung zu kommen."

Frauen haben Frauenberufe

Alle, aber wirklich alle Empfangsdamen und Sekretärinnen sind tatsächlich Frauen. In den 1960er-Jahren sind das klassische Frauenberufe. Ob rothaarig, blond oder braun: Sekretärinnen sind Bonds Lieblingsziele - setzt er seinen Womanizer-Modus ein, kommt er an jeder Vorzimmerdame vorbei. Nur bei Moneypenny - der Sekretärin seines Chefs - muss Bond immer eine Pause einlegen, um die hoffnungslos in ihn verliebte Dame zu tätscheln oder ihr gar ein Küsschen auf die Wange zu setzen.

Lange gehörten diese neckischen Szenen zwischen Moneypenny und Bond zur Filmhandlung

Seit "Skyfall" (2012) hat Moneypenny einen Vornamen: Eve. Und sie ist kein verliebtes Häschen mehr, sondern eine taffe, top-ausgebildete Agentin, die mit Bond auf Mission war, sich danach jedoch lieber in den "ruhigeren" Innendienst versetzen ließ, gespielt von einer schwarzen Schauspielerin. Übrigens wäre Moneypennys Berufsbezeichnung heute eher "Office Managerin" oder "Executive Assistant" als "Sekretärin".

Tierschutz Fehlanzeige

James Bond soll von Handlangern des Dr. No ermordet werden. Bei einem Attentatsversuch wird ihm eine hochgiftige Spinne (gespielt von einer harmlosen Vogelspinne) ins Bett gesetzt. Bond erschlägt das seltene Tier mit einem Schuh. Ein Blick in den aktuellen deutschen Bußgeldkatalog für Tierschutz hätte ihn davon vielleicht abgehalten. Selbst wenn Spinnen dort nicht explizit aufgeführt werden, sollte eine Summe von bis zu 65.000 Euro Strafe für das Töten einer Wespe zu denken geben.

"Blackfacing"

Im Film erzählt Dr. No James Bond, dass er das Kind eines britischen Missionars und einer Chinesin aus gutem Hause sei. Der Charakter wird allerdings von dem kanadischen Schauspieler Joseph Wiseman dargestellt. Mit irgendwie ein bisschen "asiatisch" geschminkten Augen.

"Asiatisch" geschminkte Augen: Joseph Wiseman als Dr. No

Heute ist dies ebenso verpönt wie sich die Haut schwarz zu schminken, um einen Schwarzen darzustellen. Gäbe es in Zukunft ein "Dr. No"-Remake, würde eher ein chinesischer Schauspieler wie Jackie Chan diese Rolle spielen - denn der braucht keine Schminke, um sich ein asiatisches Aussehen zu verpassen.

Koloniales Erbe

Schwarze Jamaikaner nennen weiße Engländer "Captain". Als die Dreharbeiten zu dem Film stattfanden, war Jamaika noch eine britische Kronkolonie und erlangte erst im August 1962 - zwei Monate vor Kinostart von "Dr. No" - die Unabhängigkeit. Sprachlich werden sie immer noch wie Menschen zweiter Klasse behandelt - so werden in der deutsch synchronisierten Fassung schwarze Jamaikaner ungefragt geduzt und als "Eingeborene" bezeichnet. Heute wäre das eine höchst diskriminierende Sprache.

… und noch ein letztes Detail

In der britischen Botschaft auf Jamaika hängt ein Porträt der damals noch jungen Queen Elizabeth. Im nächsten James-Bond-Film - sollte es einen geben - würde an dieser Stelle ein Bild von König Charles III. hängen.