500. Geburtstag der Katharina von Medici: Wie der Clan in Florenz funktionierte

Viel wird derzeit berichtet über Clans, die in deutschen Städten Parallelgesellschaften aufbauen und ganze Stadtteile kontrollieren. Ein wirklich neues Phänomen ist das nicht, wie ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt. Die de Medicis waren eine italienische Großfamilie und lenkten die Geschicke in der Renaissance. Die politische Dynastie brachte Königinnen und Päpste hervor und mehrte über mehr als 300 Jahre hinweg ihren Einfluss und Reichtum durch Intrigen, auch blutig und skrupellos.

Am 13. April jährt sich der Geburtstag Katharina von Medicis zum 500. Mal. Ihre historische Rolle ist umstritten, einige sehen in ihr die Anstifterin der Ermordung tausender Hugenotten in der sogenannten Bartholomäusnacht, andere meinen dagegen, sie habe die Aussöhnung von Katholiken und Protestanten gefördert.

Florenz war in der Renaissance das Zentrum der Macht. Von hier aus lenkten die Medici ihre Geschäfte und Intrigen.

Versöhnerin oder Anstifterin?

Im Alter von 14 Jahren war sie mit dem Sohn des Königs von Frankreich verheiratet worden. Als sie Jahre später stellvertretend für ihren erst zehnjährigen Sohn als Regentin herrschte, brach ein Bürgerkrieg aus. Die Bartholomäusnacht bezeichnet ein Pogrom an den Hugenotten, den französischen Protestanten, im August 1572. Anlass war die von Katharina von Medici angeblich zur Versöhnung der Glaubensrichtungen anberaumte Hochzeit zwischen ihrer katholisch erzogenen Tochter Margarete von Valois und dem Protestanten Heinrich von Navarra, zu der hochrangige Führer der Hugenotten angereist waren. Die Geschäftigkeit der Medici ist eine historische Vorlage für das Clanwesen.