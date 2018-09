5 Freizeitmöglichkeiten, von denen Sie wahrscheinlich nicht gedacht hätten, dass sie Hunde interessieren

Hight five: Ungewöhnlicher Freizeitspaß für Hunde

Museen für Hunde

Bei diesen Museumsführungen müssen Hunde ausnahmsweise mal nicht draußen bleiben. Stattdessen können sie nach Herzenslust an den auf Schnauzenhöhe angebrachten Bildern herumschnüffeln. Hundefreundliche Kunstaktionen gibt es zum Beispiel in Berlin, aber auch in New York mit der "Dogumenta". Zehn künstlerische Arbeiten standen dort den neugierigen Bohème-Bellos zur Verfügung.

Autorin/Autor: Antje Binder