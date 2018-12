5 europäische Stars, von denen Sie wahrscheinlich nicht wussten, dass sie so richtige Weihnachtsmuffel sind

Freuen Sie sich schon auf Weihnachten, und planen Sie schon fleißig, wie Sie die Tage mit Ihren Liebsten verbringen werden? Oder gehören Sie zu der Kaste der Weihnachtsverweigerer? Damit sind Sie nicht alleine. Einer repräsentativen Umfrage zufolge ist für 15 Prozent der Deutschen die Weihnachtszeit die stressigste Zeit des Jahres.

Immer dieselben kitschigen Lieder, alberne Dekoration in der ganzen Stadt und dann der Stress mit den Geschenken. Pro Kopf wollen die Deutschen in diesem Jahr durchschnittlich rund 465 Euro ausgeben. Und das für Dinge, die die meisten der Beschenkten nicht wollen und nicht gebrauchen können. Tatsächlich stimmen rund 25 Prozent der Deutschen der Aussage zu, dass an Weihnachten zu viele Erwartungen geknüpft sind.

Wer dem Rummel entkommen will, geht arbeiten oder - immer beliebter- fährt in den Urlaub. Irgendwo fernab des Weihnachtsrummels, wo es am besten schön warm ist. So wie auch viele Stars. Welche europäischen Promis so richtige Weihnachtsmuffel sind, das erfahren Sie in unserem High Five Ranking.