42 - Die Antwort auf fast alles - Bist du psychopathisch?

Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung gelten als psychopathisch.





Ted Bundy wirkte nach außen charmant und einnehmend. Doch er entführte und tötete viele junge Frauen in den USA. Es kann jedoch angenommen werden, dass Menschen wie er Einzelfälle sind. Dabei kennt fast jede Person einen Menschen mit psychopathischen Eigenschaften. Wie können wir die gefährlichen von den ungefährlichen Psychopathen unterscheiden und uns schützen?

Psychopathie ist eine komplexe Persönlichkeitsstörung, über deren Ursachen die Forschung bisher wenig weiß. Immerhin hilft die Psychopathie-Checkliste, sie zu identifizieren. Der amerikanische Neurowissenschaftler James Fallon fertigte in den 1980er Jahren Hirnscans von psychopathischen Straftätern an und stellte fest: Ihre Hirnstruktur verrät sie.

Und was ist mit denen, die nie straffällig werden? Martin Rettenberger, Kriminologe aus Wiesbaden, beschäftigt sich mit den sogenannten "erfolgreichen" Psychopathen, die normal leben. Eine davon ist die amerikanische Anwältin M. E. Thomas, die nach ihrer Diagnose als Psychopathin eine Therapie machte und seitdem ein stabiles soziales und berufliches Leben führt.



Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 22.04.2023 – 00:00 UTC

SA 22.04.2023 – 04:30 UTC

SA 22.04.2023 – 12:00 UTC

SA 22.04.2023 – 17:03 UTC

SO 23.04.2023 – 08:15 UTC

SO 23.04.2023 – 15:03 UTC

SO 23.04.2023 – 21:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 22.04.2023 – 00:00 UTC

SA 22.04.2023 – 04:30 UTC

SA 22.04.2023 – 12:00 UTC

SA 22.04.2023 – 17:03 UTC

SO 23.04.2023 – 15:45 UTC

SO 23.04.2023 – 21:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3