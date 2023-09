Einzeln abgerechnet wurden auch SMS. So hießen Textnachrichten vor Erfindung der Apps. Das Kürzel steht für Short Message Service. SMS waren auf 160 Zeichen begrenzt, was erforderte, sich kurz zu fassen. Aufgrund der Gebühren wurde zweimal überlegt, ob eine weitere SMS nötig war. Empfänger waren so eher vor überflüssigen Informationen geschützt als heute.