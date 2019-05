360° Wohnträume - Seis, Italien

360° - Der Wohntraum von Stefan Rier

Ob ein Loft in der Stadt, ein Haus am Meer oder ein Ferienhaus in den Bergen, mit den "360° Wohnträumen" präsentiert Euromaxx exzellente Architektur aus Europa, kreative Einrichtungsideen und die Menschen, die darin leben.

Sie erhalten exklusiven Einblick in die Innenräume von architektonisch innovativen Häusern oder kreativ eingerichteten Wohnungen und erfahren im Interview mehr über Eigentümer und Architekten sowie deren Wohnkonzepte.

Mit seinen "360° Wohnträumen" präsentiert Euromaxx regelmäßig interaktive 360º-Videos, in denen die Zuschauer jeden Winkel der interessantesten Häuser Europas erkunden können. Die Serie präsentiert Architektur so eindringlich wie möglich - so können Sie Design und Dekoration von allen Seiten betrachten!

Das Messnerhaus in Südtirol

Stefan Riers Wohnhaus im Ortskern von Seis, ist mit seinen 1100 qm die Wiedergeburt des historischen Hauses, in dem einst der Messdiener wohnte - daher der Name "Messnerhaus". Der im Dorf geborene Architekt hat es mit seinem mutigen Entwurf geschafft, die alte Bausubstanz in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Maßgeblich für sein "Experiment", wie er das Haus selbst nennt, ist die Bauweise der ortstypischen Bauernhäuser mit einem Futterhaus aus Holz und einem Steinsockel. Das Satteldach und die Balkone sollten formal erhalten bleiben. Das dreidimensionale Holzrahmentragwerk übernimmt statische Funktion. Mit seiner modernisierten Bauweise eines traditonellen Heuschobers, bzw. "Stadl", wie es hier heißt, gliedert sich das Messnerhaus sanft und sensibel ins Ortsbild ein. Von der Dachterrasse aus öffnet sich ein einzigartiger Blick auf das Schlernmassiv.

