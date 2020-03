360° WohnTräume - Schwarzes Apartment, Albanien

Die albanische Hauptstadt Tirana ist bekannt für ihre eklektische und farbenfrohe Architektur. Gebäude aus der osmanischen, faschistischen und sowjetischen Zeit reihen sich hier direkt aneinander. Mitten im Stadtzentrum liegt der Wohnblock, in dem sich Endri Papajorgji zusammen mit seiner Frau Greta Alikaj eine 80-Quadratmeter-Eigentumswohnung eingerichtet hat.

360°-Video: Schwarzes Apartment in Tirana

Als Kontrast zu den bunten Häuserfassaden hat der Rechtswissenschaftler sein Apartment ganz in schwarz gehalten.

Ronilda Braho, Architektin

Innenarchitektin Ronilda Braho hat für die Renovierung des Standardzuschnitts von drei Zimmern, Küche, Bad, zunächst die Küche in das Ess- und Wohnzimmer integriert und die Trennwände eingerissen. Die Außenwand dieses neu entstandenen Wohnraums wurde freigelegt und zeigt nun die charakteristische Backsteinstruktur.

Alle Einbauten wurden in schwarzem Holz gehalten. Damit Wohn- und Schlafbereich nicht zu dunkel werden, sind die Wände in „Stucco veneziano“ gestaltet worden: Dieser venezianische Effektputz ist eine seit Jahrhunderten bekannte Spachteltechnik, mit der sich Wände sehr kunstvoll und individuell gestalten lassen. Italienische Stukkateurmeister haben diese edle Putztechnik im 15. Jahrhundert für die Paläste der italienischen Lagunenstadt entwickelt. Venezianischer Putz ist aber nicht nur dekorativ, sondern reflektiert besonders gut Licht. In Endri Papajorgjis schwarzem Apartment kontrastiert der perlmuttartige Glanz die dunklen Flächen.

Endri Papajorgji an seinem Lieblingsplatz

Das Herzstück der Wohnung ist Endri Papajorgjis Arbeitszimmer. Hier wurden neben den Einbaumöbeln auch die Wände in schwarzem Holz getäfelt. Für den Hausherrn garantiert dies die maximale Entspannung und Ruhe, die er zum Arbeiten braucht. Das Schwarz bildet für ihn eine Oase der Stille – und die laute albanische Hauptstadt bleibt hinter den Fensterläden einfach ausgesperrt.

Treten Sie ein und schauen Sie sich im schwarzen Apartment selbst um!

Dazu müssen Sie keine App herunterladen, sondern können sich die 360º-Experience bequem über Ihren Browser (Chrome oder Firefox) anschauen.

Und so geht's:

Klicken Sie auf das Play-Symbol der 360º-Experience oben auf der Seite. Schließen Sie Kopfhörer an und schalten Sie den Ton an.

360º-Geschichte erleben, entweder über