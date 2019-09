Das "Haus 22" scheint zehn Meter über dem Hang zu schweben. Die fragile Konstruktion steht ausschließlich auf einem Sockel aus Sichtbeton.

360°-WohnTräume - Morter, Italien

Modern und geradlinig ist die Architektur von Werner Tscholl - und genau so ist auch sein eigenes Haus, das "Haus 22". Das ganze Gebäude hat keine Stützen entlang der Fassade, es wird nur von einem Sockel aus weißem Sichtbeton gehalten. Der rundum verglaste Baukörper scheint daher zehn Meter über dem Boden zu schweben.

Werner Tscholl, italienischer Architekt des Jahres 2016

Werner Tscholl ist ein Pionier der Architektur im Alpenraum. 1955 wurde er in Latsch, in der italienischen Provinz Südtirol geboren und realisiert fast ausschließlich in der Umgebung Großprojekte wie die Erlebnisstraße "Timmelsjoch-Erfahrung" entlang des Grenzpasses zwischen dem österreichischen Ötz- und dem Passeier-Tal in Italien.

2016 wurde Werner Tscholl in Italien zum Architekten des Jahres gewählt. Ihm ist es wichtig, mit dem Material der Umgebung zu arbeiten. Für sein "Haus 22" hat er als Rohstoff gemahlenen weißen Marmor verwendet, der im nahe gelegenen Dörfchen Laas abgebaut wird. Neben diesem regionalen Sichtbeton ist Glas das maßgebende Material des eingeschossigen Hauses. Die Außenwände sind komplett aus Glas. Dies ermöglicht einen einmaligen 360°-Rundumblick.

Der Wohnbereich, der einmal komplett um die innen liegende Treppe aus Beton herumführt ist in verschiedene Zonen eingeteilt. Sie richten sich nach den Wind- bzw. dem Sonnenstand aus. Küche und Esszimmer befinden sich auf der Südseite, die Nordseite dient als Wohn- und Schlafzimmer, die Bibliothek liegt im Westen.

Drei Jahre hat der Bau des "Haus 22" gedauert - vergleichsweise lang. Werner Tscholl realisiert sonst in derselben Zeit große Projekte, wie z.B. die Umgestaltung der Schlossruine Sigmundskron bei Bozen, für den Bauherren und Extrembergsteiger Reinhold Messner. Doch Werner Tscholl wollte ganz sicher gehen, dass bei seinem eigenen Haus auch wirklich alles perfekt passt.

Seit 2017 steht das "Haus 22" nun in Morter und Werner Tscholl kann gemeinsam mit seiner Frau das gesamte Vinschgauer Tal überblicken, hinüber auf seinen Geburtsort Latsch - und ein paar seiner Bauten hat er auch im Blick. Schöner wohnen kann man fast nicht mehr, sagt das Paar...

