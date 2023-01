30.09.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Russland will völkerrechtswidrige Annexion in feierlicher Zeremonie begehen

Nach den Scheinreferenden in vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine will der russische Staatschef Wladimir Putin deren völkerrechtswidrige Annexion an diesem Freitag formell vollziehen. Bei einer Zeremonie im Kreml sollen die Abkommen über die Aufnahme der ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk sowie der südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson in die Russische Föderation unterzeichnet werden. In der Nacht erkannte Putin in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten an. Aus Moskaus Sicht gilt dies als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können.



Parlamentswahl in Kuwait abgeschlossen

Die vorgezogene Parlamentswahl im Golfstaat Kuwait ist abgeschlossen. Nach einem politischen Patt in der Nationalversammlung mussten die knapp 800.000 Wahlberechtigten nach zwei Jahren erneut ihre Kandidaten für die 50 Sitze im Parlament bestimmen. Ergebnisse werden im Laufe des Freitags erwartet. Die faktische Macht in Kuwait liegt beim Emir Nawaf al-Ahmed al-Dschaber al-Sabah, dessen Regierung und der Herrscherfamilie. Das Parlament hat nur einen gewissen Einfluss auf die Gesetzgebung und kann Kabinettsmitglieder entlassen. 70 Prozent der 4,8 Millionen Einwohner haben keinen kuwaitischen Pass und dürfen deshalb nicht wählen gehen.



Vatikan bestätigt Missbrauchsvorwürfe gegen Bischof Carlos Belo

Bischof Carlos Belo aus Osttimor soll jahrzehntelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Entsprechende Enthüllungen veröffentlichte die niederländische Wochenzeitung "De Groene Amsterdammer". Der Vatikan bestätigte die Vorwürfe und dass er bereits vor drei Jahren disziplinarische Maßnahmen gegen Belo ergriffen habe. Der heute 74-Jährige erhielt 1996 gemeinsam mit dem heutigen Staatspräsidenten von Osttimor, José Ramos-Horta, den Friedensnobelpreis für den Kampf für die Unabhängigkeit des Landes von der indonesischen Besatzungsmacht. 2002 war er überraschend als Bischof von Osttimor zurückgetreten.



Wirbelsturm "Ian" wird wieder zum Hurrikan

Der Wirbelsturm "Ian", der als Hurrikan der Stufe vier von fünf im US-Bundesstaat Florida und zuvor auf Kuba verheerende Schäden verursacht hat, gewinnt wieder an Stärke. Nach Angaben des Hurrikanzentrums NHC wird "Ian" als Hurrikan der Stufe eins in South Carolina auf Land treffen. Auch dort werden Überschwemmungen und große Schäden erwartet. Auf Kuba sind noch immer weite Teile des Landes ohne Strom. In Florida sind bislang acht Todesfälle im Zusammenhang mit "Ian" bestätigt, die Behörden rechnen aber mit einer deutlich höheren Opferzahl.



Erste britische Münzen mit Konterfei von König Charles III. vorgestellt

Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint hat erstmals Münzen mit dem Porträt des neuen Königs Charles III. vorgestellt. Das Profil des 73-Jährigen soll zunächst auf einer neuen 5-Pfund-Sondermünze und einer 50-Pence-Münze zum Andenken an die kürzlich im Alter von 96 Jahren gestorbene Queen Elizabeth II. zu sehen sein. Die Gedenkmünzen sollen bereits von Oktober an erhältlich sein. Die 50-Pence-Münzen werden von Dezember an nach und nach in Umlauf gebracht, wie die Royal Mint am Freitag mitteilte.