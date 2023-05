29.05.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Erdoğan bleibt türkischer Präsident

Die Türkei wird auch in den kommenden fünf Jahren von Recep Tayyip Erdoğan angeführt. Vor seinen jubelnden Anhängern sprach der wiedergewählte Präsident von einem Sieg der Demokratie, bei dem niemand verloren habe. Laut vorläufigen Ergebnissen der Präsidentschaftswahl erhielt Erdoğan gut 52 Prozent der Stimmen, sein sozialdemokratischer Gegenkandidat Kemal Kiliçdaroğlu knapp 48 Prozent. Die Opposition war in einem historisch einmaligen Bündnis aus sechs Parteien angetreten. Sie hatte eine Demokratisierung des Landes und einen harten Kurs gegen Flüchtlinge versprochen. Es war die erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei.



Neue nächtliche russische Angriffe auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Montag wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen worden. Die ukrainische Luftabwehr habe mehr als 40 Ziele in der Luft entdeckt und zerstört, teilte die Zivil- und Militärverwaltung der Stadt im Nachrichtendienst Telegram mit. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, erklärte auf Telegram, es gebe "weder Tote noch Verletzte". In der Nacht zum Sonntag hatten die russischen Streitkräfte einen der schwersten Drohnenangriffe seit Monaten gegen die Ukraine gestartet. Die ukrainische Luftwaffe zählte nach eigenen Angaben die Rekordzahl von 54 Kamikaze-Drohnen.



Steinmeier reist nach Litauen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zu einem zweitägigen Besuch in Litauen erwartet. Unter anderem sind ein Treffen mit seinem litauischen Kollegen Gitanas Nausėda und ein gemeinsamer Besuch bei einer Übung der multinationalen NATO-Kampfgruppe Enhanced Forward Presence (EFP) unter deutscher Führung geplant. Steinmeier hatte das an Russland grenzende NATO-Mitglied Litauen zuletzt Anfang März 2022 besucht - wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Vor wenigen Wochen sicherte Verteidigungsminister Boris Pistorius dem baltischen Land eine "dauerhafte Präsenz" der Bundeswehr zu.



30. Jahrestag des Solinger Brandanschlags

Im nordrhein-westfälischen Solingen wird an den rassistischen Brandanschlag vor 30 Jahren erinnert. An der zentralen Gedenkveranstaltung nehmen neben Hinterbliebenen der Opfer auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und weitere ranghohe Politiker teil. Am 29. Mai 1993 hatten vier junge Männer aus der Neonazi-Szene das Haus der türkischen Familie Genc in Brand gesetzt. Fünf türkische Mädchen und Frauen wurden bei dem fremdenfeindlichen Angriff getötet. Er gilt als eines der schwersten rassistischen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik.



Regierungspartei verliert bei spanischen Kommunalwahlen

Die Partei von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat eine deutliche Wahlschlappe bei den Regional- und Kommunalwahlen erlitten. Die konservative Volkspartei (PP) und die rechtspopulistische Vox haben dagegen stark zulegen können. Nach Auszählung fast aller Stimmzettel erhielt Sánchez' sozialdemokratische Partei PSOE landesweit etwas mehr als 28 Prozent. Die PP landete demnach bei 31,5 Prozent und ist mit einem Zuwachs von mehr als neun Prozentpunkten die neue stärkste Kraft auf Kommunalebene. Vox erzielte landesweit in den Kommunen zwar nur gut sieben Prozent - das ist aber ein Zuwachs von mehr als vier Prozentpunkten.



Deutsches Eishockey-Team verpasst WM-Titel gegen Kanada

Deutschland ist bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland Vize-Weltmeister geworden. Das Endspiel im finnischen Tampere verlor die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes mit 2:5 gegen Rekord-Weltmeister Kanada und verpasste den ersten Titel. John-Jason Peterka und Daniel Fischbuch sorgten zweimal für eine deutsche Führung, am Ende musste sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis trotz einer starken Leistung geschlagen geben. Dennoch war das erste WM-Finale seit 1930 ein Meilenstein für das deutsche Eishockey. Zudem machte die Auswahl auch die Qualifikation für Olympia 2026 in Mailand perfekt.