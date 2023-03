29.03.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Russischer Botschafter droht NATO-Kandidaten Schweden und Finnland

Der russische Botschafter in Stockholm hat den Westen davor gewarnt, dass Schweden und Finnland nach einem NATO-Beitritt zu "legitimen Zielen" russischer "Vergeltungsmaßnahmen" auch militärischer Art würden. Viktor Tatarintsev erklärte auf der Homepage der russischen Botschaft in Schweden, nach einem Beitritt der beiden Länder zum Militärbündnis werde sich die Grenze Russlands mit der NATO "fast verdoppeln". Schweden gehe mit seinem NATO-Beitrittsgesuch einen Schritt Richtung "Abgrund". In der Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten Schweden und das Nachbarland Finnland gemeinsam den Beitritt zur NATO beantragt.



Ampel-Koalition erzielt "Durchbrüche" in Streitthemen

Die Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP haben sich bei ihren dreitägigen Beratungen in zahlreichen Streitfragen geeinigt. So sollen laut einem 16-seitigen Kompromisspapier der Ausbau des Schienennetzes und Investitionen in die Deutsche Bahn sowie der Ausbau von bestimmten Autobahnprojekten vorangetrieben werden. Auch beim Austausch von Heizungen, beim Klimaschutz und in Sachen Naturschutzauflagen habe man sich auf eine gemeinsame Linie verständigen können, erklärten die Koalitionäre in Berlin. Das ebenfalls umstrittene Thema Kindergrundsicherung wurde dagegen vertagt.



Britischer König Charles III. zu Staatsbesuch in Deutschland

Der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla kommen an diesem Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender empfangen das Paar am Brandenburger Tor. Im Schloss Bellevue sind anschließend ein Empfang und am Abend ein Staatsbankett zu Ehren des Monarchen geplant. Am Donnerstag begrüßen Berlins amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Bundeskanzler Olaf Scholz das königliche Paar. Als erster Monarch überhaupt wird Charles zudem eine Rede im Bundestag halten.



US-Präsident Joe Biden kritisiert erneut israelische Justizreform

Angesichts der massiven Proteste gegen die geplante Justizreform in Israel hat US-Präsident Joe Biden die Regierung erneut zum Umsteuern aufgefordert. Israel könne "diesen Weg" nicht fortsetzen, sagte Biden. Der US-Präsident fügte hinzu, er habe "in der nächsten Zeit" nicht vor, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Washington einzuladen. In Israel protestieren Hunderttausende Menschen seit Wochen gegen die Pläne der rechtsgerichteten Regierung von Netanjahu, durch die sie die Demokratie des Landes in Gefahr sehen. Unter Vermittlung von Präsident Isaac Herzog gab es am Dienstag ein erstes Gespräch zwischen Regierung und Opposition zu der Reform.



Argentiniens Fußballstar Lionel Messi erzielt 100. Länderspieltor

Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi hat im Länderspiel gegen Curaçao sein 100. Tor im Trikot der Nationalmannschaft erzielt. Nur zwei Spieler weltweit haben häufiger für ihre Nationalmannschaft getroffen: Der Portugiese Cristiano Ronaldo kommt auf 122 Tore, der Iraner Ali Daei auf 109 Treffer. Im Laufe des Spiels erzielte Messi noch weitere zwei Tore und erhöhte seine Länderspielbilanz damit auf 102 Treffer. Die beiden Länderspiele zu Hause sind die ersten Partien der argentinischen Nationalmannschaft nach dem Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft Ende vergangenen Jahres in Katar.



Deutsche Fußballnationalmannschaft verliert gegen Belgien

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein Testspiel gegen Belgien mit 2:3 verloren. Im ersten Härtetest nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Katar im vergangenen Jahr zeigte das Team von Bundestrainer Hansi Flick zwar besonders in der zweiten Halbzeit eine gute Moral, hatte gegen die starken Belgier am Ende aber verdient das Nachsehen.