Am Donnerstag besuchte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Begleitung mehrerer Kabinettsmitglieder das Katastrophengebiet. Zusammen mit Gouverneur Leite nahm er an einem Koordinierungstreffen für die Rettungsaktionen teil und sagte den Betroffenen seine Hilfe zu: Die Regierung werde die Behörden in Rio Grande do Sul "zu 100 Prozent" unterstützen, so der Präsident.