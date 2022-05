Trainiere dein Hörverstehen mit den Nachrichten der Deutschen Welle von Samstag – als Text und als verständlich gesprochene Audio-Datei.

Zu sehen ist ein Auschnitt der Pressekonferenz zum Amoklauf in Uvalde, USA. Der Direktor des Texas Department of Public Safety Steven C. McCraw erklärt anhand einer weißen Tafel, auf der die Route des Täters außerhalb der Grundschule erkennbar ist, warum das polizeiliche Vorgehen falsch war. Dahinter stehen uniformierte Männer in einer Reihe.