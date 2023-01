28.03.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Selenskyj hält Neutralität der Ukraine für möglich

Die Ukraine will die Frage eines neutralen Status des Landes "gründlich" prüfen. Das versicherte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit unabhängigen russischen Medien. Eine Einigung mit Moskau sei allerdings nur möglich, wenn der Kreml seine Truppen aus der Ukraine abziehe, betonte Selenskyj. Außerdem sprach er sich für einen vollständigen Austausch von Kriegsgefangenen aus. Die Konfliktparteien wollen an diesem Montag oder spätestens am Dienstag eine neue Verhandlungsrunde im türkischen Istanbul starten. Eine Neutralität der Ukraine ist eine der Hauptforderungen Russlands.

Kiew verlangt UN-Mission in Tschernobyl-Sperrzone

Die Ukraine hat vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Einrichtung einer speziellen Schutzzone um die Atomruine von Tschernobyl gefordert. Laut Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk sollte dort eine Sondermission der UN die Kontrolle übernehmen. Die verantwortungslosen Aktionen der russischen Militärs stellten eine ernsthafte Bedrohung für Hunderte Millionen Europäer dar, sagte Wereschtschuk. Nach ihrer Darstellung lagern russische Truppen in der Umgebung des Unglücksreaktors große Mengen an Munition. Daneben seien in dem Gebiet größere Wald- und Buschbrände ausgebrochen.

Scholz warnt Russland vor Angriff auf NATO-Staaten

Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine deutliche Aufrüstung der NATO-Länder angekündigt, um sich gegen mögliche Angriffe Russlands zu schützen. "Wir machen uns so stark, dass niemand es wagen kann, uns anzugreifen", sagte Scholz wörtlich im deutschen Fernsehen. Zugleich betonte er, dass sich alle NATO-Partner in Osteuropa auf die Beistandsverpflichtung verlassen könnten und dass die USA und Deutschland dabei eine besondere Rolle spielten. Der Kanzler versicherte auch, Deutschland werde die Selbstverpflichtung erfüllen, künftig zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben.

Wahl-Triumph für Saarlands Sozialdemokraten

Das Saarland steht nach gut 22 Jahren CDU-geführter Regierungen vor einem Machtwechsel: Bei der Landtagswahl am Sonntag verzeichneten die Sozialdemokraten mit 43,5 Prozent der Stimmen einen Erdrutschsieg. SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger kann nun im Parlament in Saarbrücken sogar mit einer absoluten Mehrheit der Mandate regieren. Die Christdemokraten von Ministerpräsident Tobias Hans stürzten mit 28,5 Prozent auf ein historisches Tief. Die AfD bleibt im Landtag. Grüne, FDP und die Partei Die Linke schafften den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nicht.

Corona-Lockdown in Shanghai tritt in Kraft

Ein weiträumiger Lockdown ist in den östlichen und südlichen Stadtteilen der 26 Millionen Einwohner zählenden chinesischen Hafenstadt Shanghai in Kraft getreten. Die unerwartete Ankündigung der Stadtregierung hatte zuvor zu Hamsterkäufen und langen Schlangen vor Supermärkten geführt. Mit der radikalen Maßnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt werden. Der Lockdown erfolgt in zwei Schritten. Der ältere Teil der Metropole wird ab Freitag abgeriegelt. In Shanghai wurden am Sonntag 50 lokale Erkrankungen und 3450 asymptomatische Infektionen entdeckt.

"Coda" gewinnt Oscar als bester Film

Die Tragikomödie "Coda" hat den Oscar als bester Film gewonnen. Regisseurin Siân Heder erzählt darin von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Erstmals hat damit ein Film eines Streamingdienstes den Oscar in dieser Kategorie geholt - der Film läuft beim Anbieter Apple TV+. Bester Hauptdarsteller wurde Hollywood-Star Will Smith für seine Rolle des Vaters der Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams in "King Richard". Schauspielerin Jessica Chastain wurde beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film "The Eyes of Tammy Faye".