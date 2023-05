27.05.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Zahlungsausfall in den USA droht erst am 5. Juni

In den USA hat Finanzministerin Janet Yellen ihre Prognose zu einem drohenden Zahlungsausfall aktualisiert. Dieser würde im Fall des Ausbleibens einer Einigung im Schuldenstreit erst am 5. Juni eintreten und nicht wie zuvor erwartet am 1. Juni, heißt es in einem Schreiben Yellens an den Sprecher des Repräsentantenhauses. Seit Wochen streiten Demokraten und Republikaner über eine Anhebung der Schuldengrenze. Präsident Joe Biden hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung kurz bevorsteht. In den USA entscheidet das Parlament darüber, wie viel Geld sich der Staat leihen darf.

Twitter verlässt EU-Pakt gegen Desinformation

Der Kurznachrichtendienst Twitter tritt aus dem freiwilligen EU-Verhaltenskodex gegen die Verbreitung von Desinformation im Internet aus. Das teilte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton mit. In einem Tweet betonte er zugleich, das soziale Netzwerk könne sich seinen Verpflichtungen nicht entziehen. Breton verwies in diesem Zusammenhang auf das EU-Gesetz über digitale Dienste, mit dem ab dem kommenden Jahr Desinformation und illegale Inhalte auf Online-Plattformen bekämpft werden sollen. Twitter-Chef Elon Musk hatte wiederholt erklärt, gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit vorgehen zu wollen.

Serbiens Präsident Vucic zieht sich vom Parteivorsitz zurück

Nach den regierungskritischen Massenprotesten in Belgrad hat die serbische Regierung eine Kundgebung von Unterstützern organisiert. Staatschef Aleksandar Vucic teilte dort seinen Anhängern mit, dies sei der letzte Abend, an dem er als Parteivorsitzender auftrete. An diesem Samstag hält die Serbische Fortschrittspartei (SNS) einen Parteitag ab. Wer ihm als Nachfolger an der Spitze der Partei folgen soll, gab Vucic nicht bekannt. Der serbische Präsident bestimmt seit 2012 in verschiedenen Funktionen die Geschicke des Landes. Kritiker werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor.

Sejm beschließt umstrittene Prüfung früherer Regierungsentscheidungen

Das Parlament in Warschau hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem die "russische Einflussnahme in Polen" untersucht werden soll. Demnach soll eine Kommission eingesetzt werden, um zu prüfen, welche Amtshandlungen seit 2007 der Sicherheit des Landes geschadet haben. Damit wäre die Regierungszeit des früheren polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk betroffen. Die jetzt in Warschau regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wirft Tusk unter anderem vor, er habe unvorteilhafte Gasverträge mit Russland abgeschlossen. Die Opposition bezeichnet das Gesetz als "Lex Tusk", weil es darauf abziele, den ehemaligen Premierminister und EU-Ratspräsidenten von der politischen Bühne zu verdrängen.

Top-Kandidat von Wahl in Guatemala suspendiert

Der konservative Unternehmer Carlos Pineda ist von der Präsidentenwahl in Guatemala ausgeschlossen worden. Das Verfassungsgericht in Guatemala-Stadt hat den Bewerber der konservativen Partei Prosperidad Ciudadana - zu deutsch "Bürger-Wohlstand" - für nicht wählbar erklärt. Pineda, der die Umfragen Anfang des Monats überraschend anführte, ist bereits der dritte von diesen Wahlen in Guatemala ausgeschlossene Präsidentschaftskandidat. Auch die linke indigene Kandidatin Thelma Cabrera und der konservative Roberto Arzú mussten bereits ihren Wahlkampf beenden. Menschenrechtsgruppen warnen vor einem Verfall der Demokratie in dem mit 17 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land Mittelamerikas.

Saisonfinale der Bundesliga

Wer wird deutscher Fußball-Meister der Saison 2022/23? Diese Frage wird an diesem Samstagnachmittag beantwortet. Tabellenführer Borussia Dortmund und Verfolger FC Bayern München liefern sich am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag ein Fernduell um den Titel. Bei einem Sieg zu Hause gegen den FSV Mainz 05 würde der BVB ganz sicher die erste deutsche Meisterschaft seit 2012 perfekt machen. Aufgrund von zwei Punkten Rückstand muss Rekordmeister Bayern München zwingend sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln gewinnen und auf einen Ausrutscher der Dortmunder hoffen.